Эксперт объяснил, грозит ли работникам штраф за опоздание из-за дождя

По его словам, погодные условия являются уважительной причиной, и наказания в таких ситуациях противоречат нормам трудового законодательства.
«Естественно, из-за погодных условий опоздание на работу не может караться дисциплинарным взысканием. Учитывая то, что это уважительная причина. Конечно, какие-то работодатели могут это засчитать и попробовать предъявить и даже привлечь к ответственности, но это будет нарушение норм трудового законодательства», — отметил Нилов.
Он подчеркнул, что серьезные последствия, такие как выговор или увольнение, недопустимы, если причина опоздания объективна и не зависит от самого работника. В то же время парламентарий обратил внимание на важность контекста: необходимо учитывать, насколько значительным было опоздание.
«Недопустимы какие-либо репрессии, какие-либо выговоры, иные взыскания в отношении работников, если они опоздали на работу из-за погодных условий. И потом надо понимать, что значит опоздали. Одно дело опоздали на 15 минут, на час, а другое дело, когда опоздали на полдня. Поэтому здесь надо разбираться в каждом конкретном случае», — подчеркнул Нилов.
Таким образом, работники имеют право ссылаться на погодные условия как на уважительную причину опоздания. Однако важно не злоупотреблять этим правом и быть готовым объяснить обстоятельства.
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