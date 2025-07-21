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Эксперт объяснил, грозит ли работникам штраф за опоздание из-за дождя

Наказывать сотрудников за опоздание из-за сильного дождя недопустимо, заявил в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, непогода — уважительная причина, и дисциплинарные меры в таких случаях являются незаконными.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Работодатели не имеют права применять дисциплинарные меры к сотрудникам, опоздавшим на работу из-за непогоды. Об этом заявил глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, погодные условия являются уважительной причиной, и наказания в таких ситуациях противоречат нормам трудового законодательства.

«Естественно, из-за погодных условий опоздание на работу не может караться дисциплинарным взысканием. Учитывая то, что это уважительная причина. Конечно, какие-то работодатели могут это засчитать и попробовать предъявить и даже привлечь к ответственности, но это будет нарушение норм трудового законодательства», — отметил Нилов.

Он подчеркнул, что серьезные последствия, такие как выговор или увольнение, недопустимы, если причина опоздания объективна и не зависит от самого работника. В то же время парламентарий обратил внимание на важность контекста: необходимо учитывать, насколько значительным было опоздание.

«Недопустимы какие-либо репрессии, какие-либо выговоры, иные взыскания в отношении работников, если они опоздали на работу из-за погодных условий. И потом надо понимать, что значит опоздали. Одно дело опоздали на 15 минут, на час, а другое дело, когда опоздали на полдня. Поэтому здесь надо разбираться в каждом конкретном случае», — подчеркнул Нилов.

Таким образом, работники имеют право ссылаться на погодные условия как на уважительную причину опоздания. Однако важно не злоупотреблять этим правом и быть готовым объяснить обстоятельства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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