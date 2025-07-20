Юрист предупредила о штрафе в полмиллиона рублей за рекламу в чате дома

«Например, соседка может рассказывать, что ей понравилось, как кто-то в вашем доме сделал ей маникюр и похвалить специалиста. Это не реклама, так как нет коммерческого интереса. Если же мастер маникюра или его представитель, распространит сведения о платной услуге, это уже реклама. Рекомендация преследует коммерческую цель и должна соответствовать требованиям о маркировке», — объяснила юрист.