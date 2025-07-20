Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предупредила о штрафе в полмиллиона рублей за рекламу в чате дома

Размещение информации об услуге или товаре в домовом чате формально можно квалифицировать как рекламу, что создает риск штрафа, заявила кандидат экономических наук Алена Яковлева.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Jonas Leupe/CC0

«Нарушением признается предложение услуги (товара, вещи) без пометки о рекламе», — пояснила эксперт в беседе с Лентой.ру.

Как объяснила эксперт, согласно закону рекламой считается информация, которая распространяется любыми способами и каналами связи, направлена на формирование или поддержание интереса и адресована неопределенному кругу лиц. Исходя из этого, она отметила, что риски нарушения законодательства возникают даже при отправке рекламы в чат, где всего два участника.

«Например, соседка может рассказывать, что ей понравилось, как кто-то в вашем доме сделал ей маникюр и похвалить специалиста. Это не реклама, так как нет коммерческого интереса. Если же мастер маникюра или его представитель, распространит сведения о платной услуге, это уже реклама. Рекомендация преследует коммерческую цель и должна соответствовать требованиям о маркировке», — объяснила юрист.

По разъяснению Яковлевой, законное размещение рекламы в чатах домов требует соблюдения трех условий: договор с ОРД, получение уникального токена на каждый креатив и обязательная пометка «Реклама».

В противном случае жильцы могут пожаловаться в ФАС, что повлечет наложение штрафов: от 2 000−2 500 рублей (физлица) до 100 000−500 000 рублей (организации), с промежуточными санкциями для должностных лиц (4 000−20 000 рублей), заключила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».