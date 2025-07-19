Топ-5 банковских вкладов сроком на 3 месяца на 19 июля

6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора может пройти уже 25 июля. В преддверии нового решения Центробанка участники банковского рынка обновляют условия по депозитным продуктам, корректируя ставки по счетам и вкладам.
Наиболее высокую доходность среди трехмесячных депозитов демонстрирует Банк Дом.РФ: максимальная ставка по вкладу на три месяца достигает 30% годовых при сумме размещения от 10 тысяч рублей. Московский кредитный банк предлагает клиентам ставку на уровне 22% годовых при минимальном взносе от 10 тысяч рублей.
Совкомбанк установил ставки на уровне 20% годовых для вкладов от 1 млн рублей и 18,5% — от 10 тысяч рублей. В Уральском финансовом доме клиенты могут разместить средства под 18,3% годовых при открытии вклада на сумму от 500 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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