Топ-5 банковских вкладов сроком на 3 месяца на 19 июля

Совкомбанк установил ставки на уровне 20% годовых для вкладов от 1 млн рублей и 18,5% — от 10 тысяч рублей. В Уральском финансовом доме клиенты могут разместить средства под 18,3% годовых при открытии вклада на сумму от 500 тысяч рублей.