По дороге в Голливуд: зачем в России хотят брать миллионы за прокат западных фильмов

В своем выступлении в Госдуме Михалков сообщил, что по просьбе коллег-кинематографистов обратился к президенту РФ с предложением о квотировании американского кино. Среди его инициатив — обязательный взнос в 5 млн рублей за «рассмотрение» зарубежного фильма для проката в РФ, 10% отчислений от выручки на нужды российского кино и внедрение принципа «единого окна» для всех иностранных фильмов — через крупные медиахолдинги: в этом качестве предлагаются «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».
По его мнению, такие меры позволят создать более справедливые условия для отечественных фильмов, особенно на фоне ограниченного присутствия голливудского контента в российском прокате. Союз кинематографистов поддержал инициативу. По словам Михалкова, она получила предварительное одобрение и со стороны главы государства.
Сама идея не нова — попытки защитить или поддержать внутренний кинорынок административными мерами предпринимались в самых разных странах. Но вопрос в том, насколько такая практика будет уместной и эффективной именно в текущем российском контексте.
Квоты как международная практика
Михалков ссылается на опыт Франции и Китая — стран, где действительно существуют механизмы ограничения и перераспределения кинорынка в пользу национального производства. Во Франции работает система налогов и квот, по которой часть доходов от зарубежных фильмов идет на финансирование французских проектов. В Китае действует система строгого квотирования иностранных релизов, где число западных фильмов в год ограничено государством.
Обе эти модели формировались десятилетиями в рамках особых политических и культурных условий. Ключевым фактором для их эффективности стало не только ограничение внешнего контента, но и наличие качественного, конкурентоспособного внутреннего продукта. Французская модель существует параллельно с мощной артхаусной традицией, системой фестивалей и авторских школ. Китайская опирается на колоссальный внутренний рынок и жесткое регулирование всей медиасферы.
Применимость этих моделей к российским реалиям вызывает вопросы. Индустрия в России остается во многом зависимой от государственного финансирования, а попытки «перераспределить рынок» сверху могут столкнуться с недостатком предложения, способного удовлетворить массовый зрительский спрос.
С одной стороны, идея кажется логичной: если западные студии получают значительную прибыль в России, почему бы не направить часть этих средств на развитие отечественной индустрии? С другой стороны, вопрос в том, насколько эффективно и прозрачно эти средства будут перераспределяться, и не нанесет ли такая мера больше вреда, чем пользы.
Потенциальные плюсы
Несмотря на риски, в предлагаемой системе есть и ряд рациональных идей. Расширение доступа к прокату для российских фильмов может действительно дать шанс тем проектам, которые раньше оставались на периферии: региональному кино, дебютным работам, некоммерческим экспериментам. В условиях уменьшения числа голливудских релизов зрительский интерес постепенно смещается к российскому кино, и этот процесс стоит поддержать административными механизмами.
Дополнительное финансирование через взносы и отчисления может стать источником средств для новых программ поддержки, питчингов и лабораторий. Организация «единого окна» при разумной реализации могла бы упростить выход на рынок, особенно для небольших студий, которые не обладают собственными дистрибьюторами. Но есть важный нюанс: эффект может быть положительным лишь при условии прозрачного управления этими механизмами и доверия со стороны отрасли. Без этого любое перераспределение средств будет восприниматься как очередная форма монополизации или давления.
«Для российских фильмов, особенно малобюджетных, это шанс получить прокатное окно, которое сейчас плотно занято иностранными релизами. В теории это может простимулировать производство, дать дорогу новым именам и поднять интерес к локальному кино», — уверен кинопродюсер Николай Акопов.
Чем рискует рынок
Критики инициативы указывают на возможные негативные последствия. Во-первых, искусственные ограничения выбора без одновременного повышения качества локального продукта могут привести к оттоку зрителя — в стриминги, в пиратский контент или просто к снижению интереса к кинотеатрам как форме досуга.
Во-вторых, централизованный механизм допуска на рынок через ограниченный круг медиахолдингов вызывает вопросы о конкуренции, доступе независимых дистрибьюторов и прозрачности решений. Превращение крупных медиаигроков в «ворота для входа на кинорынок» может закрыть возможности для небольших студий, чьи проекты не соответствуют ожиданиям по кассовому потенциалу, но при этом важны культурно и художественно.
«Более того, не стоит забывать, что крупнейшие западные студии сейчас и без того ограничено работают в РФ. А значит, в условиях дефицита ярких премьер попытка дополнительно регулировать рынок может вызвать недовольство как у бизнеса, так и у аудитории», — полагает Николай Акопов.
Что нужно российскому кино?
Если главная цель — развитие внутреннего кинопроизводства, то меры поддержки должны быть направлены на инвестиции в кинообразование, воспитание профессиональных кадров, развитие сценарной школы, формирование современного продюсерского подхода и эффективной дистрибуции.
Особое внимание стоит уделить региональным кинопроизводствам, некоммерческому кино, короткому метру: тем сегментам, которые чаще всего не доходят до широкого экрана, но являются источником новых кадров для киноиндустрии. И, конечно, необходимо развивать цифровую инфраструктуру — онлайн-платформы, стриминговые сервисы и маркетинг. Без этого отечественный контент не сможет удержать даже интерес аудитории, уже привыкшей к глобальному разнообразию.
Предложение квотировать западное кино и ввести взносы может быть рассмотрено как один из инструментов в этой системе комплексной поддержки. Но без параллельной работы по формированию современной индустрии, основанной на профессионализме, креативности и доверия зрителей, оно может не сработать.
Думается, что выбор сегодня стоит не между Голливудом и российским кино, а между административными барьерами и системной модернизацией. Условное квотирование может быть временным механизмом, если оно станет частью широкой стратегии. Но превращать его в единственный ответ на вызовы времени, значит рисковать тем, что зритель окажется в стороне от национального кино.
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