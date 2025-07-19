По дороге в Голливуд: зачем в России хотят брать миллионы за прокат западных фильмов

Дополнительное финансирование через взносы и отчисления может стать источником средств для новых программ поддержки, питчингов и лабораторий. Организация «единого окна» при разумной реализации могла бы упростить выход на рынок, особенно для небольших студий, которые не обладают собственными дистрибьюторами. Но есть важный нюанс: эффект может быть положительным лишь при условии прозрачного управления этими механизмами и доверия со стороны отрасли. Без этого любое перераспределение средств будет восприниматься как очередная форма монополизации или давления.