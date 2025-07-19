Депутат напомнил о новых правилах назначения надбавки к пенсии

Еще одно важное изменение: теперь для получения надбавки не требуется официально оформленный ухаживающий. Пенсионер вправе самостоятельно распоряжаться доплатой — использовать ее на бытовые нужды или помощь со стороны близких. При этом, по желанию, пожилой человек может обратиться в органы соцзащиты для оформления ухода через систему долговременного ухода.