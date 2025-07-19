Депутат напомнил о новых правилах назначения надбавки к пенсии

С 2025 года пенсионерам, достигшим 80 лет, а также гражданам с инвалидностью I группы надбавка на уход будет назначаться без подачи заявления. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин, уточнив: доплата теперь включается в состав пенсии автоматически и выплачивается вместе с ней.
Мера распространяется как на страховые, так и на государственные (включая социальные) пенсии. Надбавка ежегодно индексируется наравне с основными выплатами.
С 1 февраля 2025 года размер доплаты для получателей страховой пенсии составит 1314 рублей, а с 1 апреля для тех, кто получает государственное пенсионное обеспечение — 1377 рублей.
Дополнительно сохраняется компенсационная выплата за уход — 1200 рублей ежемесячно, если пожилой человек нуждается в постоянной помощи.
«Размер надбавки увеличивается с учетом районного коэффициента. Это значит, что в регионах с особыми климатическими условиями сумма будет выше», — отметил Говырин.
Еще одно важное изменение: теперь для получения надбавки не требуется официально оформленный ухаживающий. Пенсионер вправе самостоятельно распоряжаться доплатой — использовать ее на бытовые нужды или помощь со стороны близких. При этом, по желанию, пожилой человек может обратиться в органы соцзащиты для оформления ухода через систему долговременного ухода.
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