Вложения России в американские гособлигации выросли за май

Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,135 триллиона долларов с 1,1345 триллиона по итогам апреля. На втором месте вновь Великобритания, чей показатель вырос до 809,4 миллиарда долларов с 807,7 миллиарда по итогам апреля. Третье место, как и месяц назад, у Китая, его вложения снизились до 756,3 миллиарда долларов с 757,2 миллиарда месяцем ранее.