В Госдуме оценили последствия отказа Индии от российской нефти

«Во-первых, вопрос в том, станет ли Индия отказываться от российской нефти даже в случае санкций президента США Дональда Трампа. Индия сейчас неплохо развивается, у нее большой экономический рост, и основан он именно на дешевых энергоресурсах из России. Если их начнут замещать, экономика поплывет», — подчеркнул парламентарий Ленте.ру.