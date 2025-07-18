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В Госдуме оценили последствия отказа Индии от российской нефти

Отказ Индии от закупок российской нефти не создаст Москве ощутимых проблем, заявил депутат Госдумы Игорь Ананских. По его словам, Россия перестроится уже через два-три месяца.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Во-первых, вопрос в том, станет ли Индия отказываться от российской нефти даже в случае санкций президента США Дональда Трампа. Индия сейчас неплохо развивается, у нее большой экономический рост, и основан он именно на дешевых энергоресурсах из России. Если их начнут замещать, экономика поплывет», — подчеркнул парламентарий Ленте.ру.

Ананских отметил, что Россия может столкнуться с трудностями, если Индия откажется от закупок нефти. Однако, по его мнению, страна сможет перенаправить поставки без значительных потерь.

Парламентарий подчеркнул, что российские нефть и газ остаются востребованными на мировом рынке, поэтому перераспределение потоков не составит особого труда. Хотя процесс адаптации займет два-три месяца, Россия уже несколько лет успешно функционирует в условиях ограничений и находит выгодные решения.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что в случае санкций, ограничивающих импорт российской нефти, страна сможет покрыть потребности за счет других поставщиков. Индия сотрудничает с 40 нефтедобывающими странами, что позволит компенсировать возможный дефицит.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»