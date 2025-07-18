В Госдуме оценили последствия отказа Индии от российской нефти

«Во-первых, вопрос в том, станет ли Индия отказываться от российской нефти даже в случае санкций президента США Дональда Трампа. Индия сейчас неплохо развивается, у нее большой экономический рост, и основан он именно на дешевых энергоресурсах из России. Если их начнут замещать, экономика поплывет», — подчеркнул парламентарий Ленте.ру.
Ананских отметил, что Россия может столкнуться с трудностями, если Индия откажется от закупок нефти. Однако, по его мнению, страна сможет перенаправить поставки без значительных потерь.
Парламентарий подчеркнул, что российские нефть и газ остаются востребованными на мировом рынке, поэтому перераспределение потоков не составит особого труда. Хотя процесс адаптации займет два-три месяца, Россия уже несколько лет успешно функционирует в условиях ограничений и находит выгодные решения.
Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что в случае санкций, ограничивающих импорт российской нефти, страна сможет покрыть потребности за счет других поставщиков. Индия сотрудничает с 40 нефтедобывающими странами, что позволит компенсировать возможный дефицит.
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