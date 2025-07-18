СМИ: цены на рис в Японии взлетели до небес, фермеры предупреждают о грядущей катастрофе

Рост цен вызван дефицитом поставок, начавшимся еще в 2023 году, когда сильная жара серьезно повлияла на урожай риса в Японии, объясняет Yahoo Finance. Экстремальные температуры не только ухудшили качество урожая, но и привели к резкому снижению объемов производства.
В ответ на это правительство начало выпускать рис из государственных резервов. Сейчас у магазинов выстраиваются длинные очереди за резервным рисом задолго до открытия. Как пишет Yahoo Finance со ссылкой на местные СМИ, некоторые покупатели начинают занимать очередь уже в 8 вечера накануне.
По данным Nikkei Asia, на начало июля полки в магазинах Токио часто бывают пустыми. Кроме того, супермаркеты ввели нормирование: не более одного мешка риса на семью в день.
Нобухико Куросава, фермер из Ямагаты, обеспокоен тем, что может произойти дальше.
«Правительство Японии уже выпустило большую часть своих рисовых резервов, и если это лето окажется таким же жарким, как позапрошлое, последствия могут быть катастрофическими, — приводят цитату Куросавы СМИ. — Если запасы закончатся, а качество риса вновь пострадает от жары, Японии, возможно, придется импортировать значительное количество. Продовольственная проблема — это не только проблема фермеров, это проблема всех, кто ест».
Хотя ситуация с рисом в Японии особенно острая, она является частью более широкой тенденции: во всём мире цены на продукты питания неуклонно растут, пишет Yahoo Finance. От основных продуктов, таких как зерновые и растительное масло, до свежих овощей, фруктов и мяса — инфляция оказывает давление на бюджеты домохозяйств повсеместно, а не только в Японии.
Согласно статье, в США индекс потребительских цен за последние пять лет вырос на 25%, при этом индекс цен на продукты питания — на 26%. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует дальнейший рост цен на продукты на 2,9% в 2025 году.