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Россиянам рассказали, сколько будут стоить туры в Оман

В пятницу, 18 июля, вступает в силу отмена безвизового режима между Россией и Оманом. О том, чем интересна эта страна для путешественников и сколько будут стоить туры рассказал Финансам Mail директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Оман отменяет визы, а значит, туристам станет немного легче путешествовать в эту страну. Кроме того, они получат возможность проводить больше времени на берегу Оманского залива и Аравийского моря. До последнего времени бесплатные визы в Оман выдавали на две недели, отмена даже такого правила всегда облегчает путешествия и увеличивает турпоток», — сообщил эксперт.

Козырев отметил, что на фоне подорожания поездок на привычные курорты Турции и Египта Оман может стать комфортной альтернативой для российских путешественников. Цена тура на двоих с перелетом и трансфером в августе, по его данным, начинается от 125 тысяч рублей.

Он сообщил, что в это время в регионе довольно жарко, хотя и комфортнее, чем в ОАЭ. Высокий сезон в стране длится с октября по апрель, когда температура не превышает 30−35 градусов. Если сейчас выбирать тур на это время, то можно приобрести его за 114 тысяч рублей на двоих.

«Самый популярный регион в стране — Маскат. Там находится столица и имеется большое количество качественных отелей. Например, в августе семь ночей в пятизвездочном Sheraton Oman с перелетом и трансфером вдвоем можно провести за 142 тысячи рублей. Отдых такой же продолжительности при тех же условиях в пятизвездочном Radisson Collection Muscat будет стоить от 149 тысяч рублей», — проинформировал Козырев.

Направление пока не входит в рейтинг самых популярных, но у него большой потенциал, и интерес туристов к локации будет только расти, заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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