Россиянам рассказали, сколько будут стоить туры в Оман

Он сообщил, что в это время в регионе довольно жарко, хотя и комфортнее, чем в ОАЭ. Высокий сезон в стране длится с октября по апрель, когда температура не превышает 30−35 градусов. Если сейчас выбирать тур на это время, то можно приобрести его за 114 тысяч рублей на двоих.