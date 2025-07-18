Россиян предупредили о схемах мошенников с приглашением на свадьбу

«При этом вредоносным может быть и само приглашение, если оно присылается как APK-файл (файл приложения для Android OS) под видом картинки. При нажатии на нее скачивание вредоносного ПО начнется автоматически. Защититься от фейковых приглашений поможет стандартная кибергигиена: если никто из друзей точно не собирался сочетаться браком, то никакое приглашение нельзя открывать даже из любопытства. Его надо сразу отправлять в корзину», — рассказала эксперт.