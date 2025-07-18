Россиян предупредили о схемах мошенников с приглашением на свадьбу

Шмиргилова отметила , что в условиях стремительного развития цифровых технологий, электронные пригласительные практически вытеснили традиционные бумажные аналоги. Это привело к росту активности мошенников.
Пользователи зачастую без опасений открывают подобные сообщения и переходят по содержащимся в них ссылкам или QR-кодам, которые направляют на фишинговые ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных. Эксперт рекомендует проявлять повышенную осторожность и воздерживаться от открытия подозрительных приглашений, особенно если в окружении не планировались подобные мероприятия.
«При этом вредоносным может быть и само приглашение, если оно присылается как APK-файл (файл приложения для Android OS) под видом картинки. При нажатии на нее скачивание вредоносного ПО начнется автоматически. Защититься от фейковых приглашений поможет стандартная кибергигиена: если никто из друзей точно не собирался сочетаться браком, то никакое приглашение нельзя открывать даже из любопытства. Его надо сразу отправлять в корзину», — рассказала эксперт.
По ее словам, в сегменте свадебных услуг участились случаи мошенничества, связанные с созданием фальшивых страниц специалистов — фотографов, ведущих и стилистов. Злоумышленники анализируют открытые профили потенциальных клиентов в социальных сетях и выходят на связь с целью обмана.
Шмиргилова рекомендовала при выборе свадебного персонала пользоваться только проверенными специализированными платформами или обращаться к специалистам по личным рекомендациям, обязательно заключать официальные договоры и проводить оплату через банковские системы.
Кроме того, фиксируется распространение мошеннической схемы, при которой гостям свадеб отправляются сообщения от имени молодых с просьбой оплатить подарки через ссылки на поддельные страницы. В результате пользователей лишают как денег, так и данных банковских карт. Специалист советует в подобных случаях предварительно подтверждать подобные запросы у самих молодоженов.
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