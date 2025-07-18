ФАС контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Геленджик

Служба включила соответствующие маршруты в еженедельный мониторингВ связи с публикуемой в СМИ информацией в целях недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов служба включила маршруты в Геленджик (и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами.
В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями, в том числе необоснованного роста цен, ФАС России оперативно примет меры реагирования.
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