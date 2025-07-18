ФАС контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Геленджик

Служба включила соответствующие маршруты в еженедельный мониторингВ связи с публикуемой в СМИ информацией в целях недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов служба включила маршруты в Геленджик (и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами.