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ФАС контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Геленджик

Федеральная антимонопольная служба контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Геленджик, говорится в сообщении ведомства.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: Комсомольская правда

Служба включила соответствующие маршруты в еженедельный мониторингВ связи с публикуемой в СМИ информацией в целях недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов служба включила маршруты в Геленджик (и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами.

Служба контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках. При выявлении значительного роста их стоимости ФАС России проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению.

В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями, в том числе необоснованного роста цен, ФАС России оперативно примет меры реагирования.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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