Эксперты рассказали, стоит ли брать кредиты на ремонт

При планировании ремонта в квартире одним из вариантов его финансирования может стать потребительский кредит. Однако необходимо внимательно изучить условия такого займа. Так, высокие ставки (около 30% годовых) и длительный срок могут привести к существенной переплате. К тому же получить кредит сейчас сложнее из-за ужесточения требований Центробанка к долговой нагрузке заемщиков и капиталу банков.
Если получить обычный потребительский кредит не получается, можно рассмотреть кредит под залог недвижимости. Проценты по такому кредиту обычно ниже, а срок выплаты — больше. Это значит, что платить каждый месяц придется меньше, и банк с большей вероятностью одобрит заявку.
Важно помнить, что при текущей ставке Банка России в 20% годовых и ограничениях регулятора, стоимость кредита под залог недвижимости остается существенной. Средний показатель процентной ставки на середину июля 2025 года составляет 27% годовых, а полная стоимость кредита — 28,3% годовых.
Если ремонт не требует больших вложений, можно покрыть расходы кредитной картой. Главное — чтобы лимит был достаточным, а клиент был уверен, что сможет вернуть деньги банку в течение льготного периода.
«Прежде чем оформлять кредитку для оплаты стройматериалов или ремонта “под ключ”, учтите, что из-за регуляторных изменений получить ее сейчас сложнее, а лимит может оказаться меньше, чем вы рассчитывали», — предупреждает руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. — «Кроме того, будьте внимательны к срокам грейс-периода, ведь пропуск платежа может быть ощутимым в период высоких ставок».
Если занять деньги у банка не получается, можно рассмотреть вариант создания накоплений. По данным исследования Банки.ру и СТД «Петрович» в мае 2025 года 15% россиян с накоплениями планировали потратить их на ремонт. Пока Банк России держит высокую ключевую ставку, накопления на ремонт могут существенно вырасти, если открыть вклад или накопительный счет под высокий процент.
Кроме этого, на ремонте можно сэкономить, выбирая карты с кэшбэком на товары для дома. Перед началом летнего сезона порядка 37% дебетовых и 38% кредитных карт предоставляли возможность получить возврат части средств в виде рублей или баллов при покупке строительных материалов.
По данным Банки.ру и СТД «Петрович», ремонт однокомнатной квартиры (35 кв.м) «под ключ» обойдется в Москве примерно в 840 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — в 825 тыс. рублей.
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