Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс- «дочку» Goldman Sachs в России переименовали в Ориджин Банк

«Голдман Сакс банк», ранее являвшийся российской «дочкой» американского Goldman Sachs, сменил название на Ориджин банк, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Goldman Sachs

Как пишет издание, банк с апреля принадлежит ЗАО «Балчуг Капитал» — компании фонда Balchug Capital Давида Амаряна. Президент РФ Владимир Путин в конце января разрешил покупку 100% капитала ООО «Голдман Сакс Банк».

Ранее «Балчуг Капитал» участвовал в сделках по выкупу активов иностранных компаний, уходящих из России, включая американскую Caterpillar.

«Голдман Сакс Банк» работал в России с 2009 года, обслуживая корпоративных клиентов (без физлиц). На начало 2025 года он занимал 235-е место в рейтинге «Интерфакс-100» по активам.

Решение о выходе из России банк объявил в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. Тогда же на операции с его долями и акциями был введен запрет без спецразрешения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
ЕГРЮЛ: навигатор в мире российских компаний
ЕГРЮЛ позволяет получить достоверную информацию о любой зарегистрированной в России компании. Разбираемся, как правильно использовать этот инструмент, какие данные он содержит и почему важно регулярно проверять сведения в реестре.
Читать дальше