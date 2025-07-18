Экс- «дочку» Goldman Sachs в России переименовали в Ориджин Банк

Ранее «Балчуг Капитал» участвовал в сделках по выкупу активов иностранных компаний, уходящих из России, включая американскую Caterpillar.
«Голдман Сакс Банк» работал в России с 2009 года, обслуживая корпоративных клиентов (без физлиц). На начало 2025 года он занимал 235-е место в рейтинге «Интерфакс-100» по активам.
Решение о выходе из России банк объявил в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. Тогда же на операции с его долями и акциями был введен запрет без спецразрешения.
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