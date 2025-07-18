Экономист напомнил, как индексируют материнский капитал

«Семейный или материнский капитал является значимой мерой социальной поддержки семей с детьми, действующей в России с 2007 года. Если семейный капитал использован неполностью, то его остаток подлежит индексации. Например, если на момент проведения индексации размера семейного капитала у семьи по сертификату был неиспользованный остаток в сумме 275 тыс. рублей, то с 1 февраля 2025 года он был увеличен на 9,5% (по реально сложившейся инфляции 2024 года), и составил 301 125 рублей. Это происходит автоматически, подавать заявления не нужно», — отметил он Газете.Ru.
По словам Балынина, семьи с остатком семейного капитала 10 000 рублей или меньше теперь могут изъять эти деньги. Возможность появилась в 2024 году. Заявление подается через Госуслуги, лично в Социальном фонде России или в МФЦ. Рассмотрение занимает 10 рабочих дней, еще 5 дней отводится на перевод средств на указанный банковский счет.
Данная программа поддержки семей реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Размеры выплат на сегодняшний день: за первого ребенка — 690 266,95 рубля, за второго ребенка (если капитал уже оформлен на первого) — доплата 221 895,14 рубля, за второго или следующего ребенка, если капитал ранее не оформлялся — 912 162,09 рубля.
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