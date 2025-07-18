Экономист напомнил, как индексируют материнский капитал

«Семейный или материнский капитал является значимой мерой социальной поддержки семей с детьми, действующей в России с 2007 года. Если семейный капитал использован неполностью, то его остаток подлежит индексации. Например, если на момент проведения индексации размера семейного капитала у семьи по сертификату был неиспользованный остаток в сумме 275 тыс. рублей, то с 1 февраля 2025 года он был увеличен на 9,5% (по реально сложившейся инфляции 2024 года), и составил 301 125 рублей. Это происходит автоматически, подавать заявления не нужно», — отметил он Газете.Ru.