Аналитики бьют тревогу: пузырь на рынке акций США превысил времена дотком-бума

Среди отличий нынешней ситуации Слек указывает высокую прибыльность ведущих компаний, однако предостерегает: даже сильные фундаментальные результаты не служат оправданием «безгранично завышенным» мультипликаторам. Его предупреждение становится сдержанным акцентом на фоне массового энтузиазма по поводу ИИ. По мнению эксперта, складывается не просто повторение девяностых, а потенциал для еще большего и более рискованного рыночного пузыря.