Аналитики бьют тревогу: пузырь на рынке акций США превысил времена дотком-бума

Главный экономист Apollo Global Торстен Слек выразил обеспокоенность по поводу перегретости американского фондового рынка, отметив, что масштаб текущего пузыря превосходит ситуацию времен дотком-бума. По словам эксперта, сегодня топ-10 компаний индекса S&P 500 демонстрируют даже более высокие мультипликаторы оценки, чем лидеры 1990-х годов.
Слек отмечает, что текущая концентрация инвестиций в ограниченном числе акций и переоцененные ожидания инвесторов превышают уровни, зафиксированные накануне обвала рынка интернет-компаний. В конце 1990-х инвесторы игнорировали прибыльность компаний ради перспектив роста, сегодня же рынок вновь пребывает в состоянии эйфории — теперь на фоне ставок на искусственный интеллект и трансформационный потенциал новых технологий.
Целый ряд акций технологических гигантов, включая NVIDIA и Microsoft, обновил исторические максимумы по оценке. Особенно выделяется NVIDIA, впервые в истории преодолевшая рубеж капитализации в 4 трлн долларов. При этом топ-10 эмитентов из S&P 500 продолжают демонстрировать аномально высокие показатели относительно остального рынка.
Среди отличий нынешней ситуации Слек указывает высокую прибыльность ведущих компаний, однако предостерегает: даже сильные фундаментальные результаты не служат оправданием «безгранично завышенным» мультипликаторам. Его предупреждение становится сдержанным акцентом на фоне массового энтузиазма по поводу ИИ. По мнению эксперта, складывается не просто повторение девяностых, а потенциал для еще большего и более рискованного рыночного пузыря.
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