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Южная Корея впервые за два года поставила в Россию хлебопекарные печи

Южная Корея в июне впервые за почти два года поставила в Россию хлебопекарные печи — сразу на 1 миллион долларов, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Об этом рассказывают аналитики российского информационного агентства ПРАЙМ.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: Газета.Ру

Экспорт хлебопекарных печей из Кореи в РФ в июне составил 1,02 миллиона долларов. Это стало первой поставкой с октября 2023 года и максимальной с сентября того же года.

Кроме РФ в этом году печи корейского производства отправились в США (495 тысяч долларов), Вьетнам (60 тысяч), Индию (51 тысяча), Камбоджу (32 тысячи) и еще несколько экономик.

Кроме того в июне Сеул продавал Москве различное оборудование для производства пищи — на 2,8 миллиона долларов, что на 12% меньше, чем год назад, и чуть больше, чем в мае. В основном это было оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада.

Также на экспорт в РФ шло оборудование для приготовления горячих напитков, приготовления или подогрева пищи, которыми обычно пользуются в общепите — на 46 тысяч долларов. Например, это кофемашины, печи для пицц, фритюрницы, шкафы для хранения пищевых полуфабрикатов и так далее.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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