Япония впервые с февраля 2023 года закупила российскую нефть

Так, в июне было импортировано 70 тысяч тонн нефти. Как отмечало ранее издание «Никкэй», российская нефть была выгружена на нефтеперерабатывающем предприятии компании Taiyo Oil. Газета отмечала, что нефть была закуплена по просьбе министерства экономики Японии.
Вместе с этим, согласно торговой статистике, в январе-июне этого года Япония импортировала на 3,3% меньше СПГ из России, чем за аналогичный период годом ранее. Импорт российского угля за отчетный период сократился на 12,3%.
За первое полугодие импорт цветных металлов из России вырос на 20,1%, а руды цветных металлов — на 50%.
Также увеличился импорт зерновых (на 33,9%), овощей (на 23,4%) и рыбы и рыбной продукции (на 7,8%).
В период с января по июнь Япония экспортировала в Россию на 426% больше пластика, а медицинских товаров — на 43,1%. Экспорт компьютеров и их комплектующих вырос на 385,7%, резины — на 26,2%, бумаги — на 10,1%.
Одновременно с этим просел экспорт японских автомобилей и мотоциклов в Россию. Так, экспорт легковых автомобилей в первые полгода упал на 12,9%, мотоциклов — на 61%, а запчастей — на 9,9%.
Общий объем экспорта из Японии в Россию с января по июнь вырос на 9,9% и составил 167,04 миллиарда иен (1,13 миллиарда долларов). Общий объем импорта в отчетный период снизился на 8,6% и составил 412,26 миллиарда иен (2,78 миллиарда долларов).
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