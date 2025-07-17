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Опрос показал отношение молодых россиян к карьере и «мини-пенсии»

Каждый третий россиянин моложе 30 лет планирует устроить себе мини-пенсию — взять перерыв в работе на длительный — больше года — период и уехать за город или в другой регион. Таковы результаты исследования компании «Страна Девелопмент».

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно результатам, которые есть у Газеты.Ru, 28% респондентов готовы сменить профессию, чтобы перезагрузиться, не уезжая из мегаполиса. 25% уже пробовали такой формат «мини-пенсии» и допускают его повторение. Лишь 15% опасаются, что длительный перерыв негативно скажется на карьере.

Наиболее привлекательной моделью работы молодежь считает схему 2−3 года труда — 1 год отдыха — такой вариант предпочли 45% опрошенных. 21% уже откладывают деньги на личную пенсию, а 19% уверены, что смогут накопить нужную сумму за год. Только 5% назвали такой образ жизни недостижимым.

Мотивации поколения зумеров разнообразны: 38% хотят путешествовать или переехать в другой регион, 21% планируют пройти переобучение, 17% мечтают посвятить время хобби, 13% стремятся к цифровому детоксу, 4% рассматривают вложение средств в ремонт или ипотеку.

Интерес к традиционной пенсии снижается: 55% молодежи не рассчитывают на нее, 24% надеются на подработку в старости, 12% тревожит отсутствие накоплений, остальные не задумывались на эту тему.

37% согласны на меньший доход ради возможности брать длительные отпуски. 29% поддержали бы это при наличии соцпакета, а 44% остались бы в компании, если бы та ввела официальные «мини-пенсии» раз в несколько лет.

Для 47% работа — это способ самореализации. Однако новый тренд трансформирует взгляд на карьеру: теперь ее все чаще воспринимают не как марафон, а как гибкий конструктор, где ценятся не только достижения, но и своевременные паузы.

В исследовании участвовали 1,5 тыс. россиян.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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