Сувенирную банкноту БРИКС уже вручили представителям стран содружества

«Банкнота БРИКС» впервые была замечена на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это «кто-то из наших — то ли из ТПП, то ли еще кто-то, — напечатали такую квазиденьгу».
«Купюры уже вручались как главам государств, так и делегациям, бизнесменам, министрам… Купюра вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира», — заявил Катырин.
Он отметил, что сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах — 50, 100 и 200 условных единиц.
В июне глава ТПП заявил, что расчеты в рамках объединения БРИКС происходят в электронном виде в национальных валютах, и необходимости в создании собственной валюты нет.
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