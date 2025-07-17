Россиянам объяснили, как получить кешбэк за ЖКХ

При оплате товаров и услуг пластиковой или виртуальной картой, банк взимает с продавца комиссию за проведение транзакции, обслуживание терминала эквайринга и другие услуги по безналичной оплате. Часть этой комиссии возвращается клиенту в виде кешбэка. Каждый банк предлагает собственные условия по начислению вознаграждения: одни начисляют кешбэк только по дебетовым картам, другие — по дебетовым и кредитным. Перед оформлением карты рекомендуется уточнить, за какие расходы возможно получить компенсацию.
Выбор категорий повышенного кешбэка
Большинство банков позволяет клиентам ежемесячно выбирать категории с повышенным кешбэком — компенсация может достигать 20−30% от суммы расходов. Управлять категориями и отслеживать акции удобнее всего через банковское мобильное приложение, где в начале месяца появляются новые предложения. Клиент может выбрать от 3 до 5 или более категорий — в зависимости от условий банка и статуса карты. Вознаграждение начисляется в форме баллов, миль или рублей. При начислении в рублях кешбэк накапливается на бонусном счете и переводится на основной счет обычно в середине следующего месяца.
Кешбэк за оплату услуг ЖКХ: условия и ограничения
Категории расходов, по которым кешбэк не начисляется, определяются каждым банком отдельно. Обычно такие категории включают погашение кредитов, переводы между картами, снятие наличных и ряд других операций. Детальный перечень таких категорий и коды МСС можно узнать через мобильное приложение банка.
Для оплаты услуг ЖКХ используется МСС-код 4900. Если данный код входит в перечень вознаграждаемых, банк готов будет частично компенсировать расходы на коммунальные услуги: электроснабжение, водоснабжение, отопление, вывоз мусора, управление многоквартирным домом, ремонт инженерных систем. Размер кешбэка по этим расходам зависит от условий банка и может составлять от 1 до 5% для клиентов, оплачивающих услуги ЖКХ с дебетовой карты. Максимальная сумма вознаграждения указана в правилах программы лояльности.
Как максимизировать кешбэк при оплате ЖКХ
Сэкономить на оплате коммунальных услуг помогает использование карт «Мир». Подробности и актуальные акции можно найти на официальном сайте платежной системы во вкладке «ЖКХ». Среди предложений — возврат 1% от суммы при оплате ЖКХ через Систему быстрых платежей (СБП). Условия зависят от региона, поэтому при поиске стоит указать свой город или область. Портал платежной системы «Мир» также информирует о других действующих скидках и сервисах.
Некоторые банки предоставляют дополнительные бонусы за оплату коммунальных платежей через мобильное приложение. Размер и условия кешбэка определяются индивидуальными акциями, которые актуальны на момент совершения платежа.
Пошаговая инструкция получения кешбэка за ЖКХ
Для получения кешбэка по оплате коммунальных услуг рекомендуется проверить действующие предложения вашего банка или платежной системы «Мир» (с учетом региона). Если акция проводится, следует зарегистрироваться в программе лояльности, указав личные данные и номер карты. Далее оплатить коммунальные услуги через сервис СБП в личном кабинете или приложении управляющей компании, используя номер счета или QR-код с квитанции. Кешбэк начисляется сразу после транзакции.
Для удобства можно настроить автоплатежи: это позволит экономить время и избежать просрочек. В мобильном приложении банка необходимо открыть раздел «Платежи», выбрать «Счета на оплату», задать поставщика услуг и автоматизировать поступление счетов. Возвращенные средства поступают на бонусный счет, а в следующем месяце банк перечисляет их на основной счет клиента.
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