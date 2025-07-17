Россиянам объяснили, как получить кешбэк за ЖКХ

Большинство банков позволяет клиентам ежемесячно выбирать категории с повышенным кешбэком — компенсация может достигать 20−30% от суммы расходов. Управлять категориями и отслеживать акции удобнее всего через банковское мобильное приложение, где в начале месяца появляются новые предложения. Клиент может выбрать от 3 до 5 или более категорий — в зависимости от условий банка и статуса карты. Вознаграждение начисляется в форме баллов, миль или рублей. При начислении в рублях кешбэк накапливается на бонусном счете и переводится на основной счет обычно в середине следующего месяца.