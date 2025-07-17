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Россиянам объяснили, как обновить банковскую карту

О том, зачем обновлять устаревшие банковские карты и как это сделать, в материале Банки.ру.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Устаревшими являются банковские карты с истекшим сроком действия. Такой «пластик» необхидимо менять, отметила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Сделать это просто. Обычно банк сам уведомит клиента о необходимости замены карты и расскажет, как действовать дальше. В ряде случаев перевыпуск происходит автоматически, а иногда требуется подать заявление. Новую карту можно получить в отделении банка или курьерской доставкой. После получения ее нужно активировать и установить ПИН-код.

При этом банковский счет и средства на нем остаются прежними — все переводится на новый «пластик» без потерь.

Для чего нужно менять устаревшие карты? Прежде всего, обновление «пластика» позволит повысить безопасность. Ведь чем дольше карта в обращении, тем выше риск мошенничества.

Кроме того, постепенно заканчивается срок действия карт Visa и Mastercard. В 2022 году Банк России разрешил продлевать их срок действия, при этом не заменяя «пластик». Это было сделано, чтобы избежать сбоев в платежах и сохранить удобство для клиентов.

Сейчас ситуация стабилизировалась, и банки постепенно переходят на выпуск новых карт платежной системы «Мир», заменяя устаревшие «зарубежные» карты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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