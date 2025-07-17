Россиянам объяснили, как обновить банковскую карту

Сделать это просто. Обычно банк сам уведомит клиента о необходимости замены карты и расскажет, как действовать дальше. В ряде случаев перевыпуск происходит автоматически, а иногда требуется подать заявление. Новую карту можно получить в отделении банка или курьерской доставкой. После получения ее нужно активировать и установить ПИН-код.