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Путин назвал глупостью ограничения ЕС на российские удобрения

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым прокомментировал ограничения Евросоюза на поставки российских удобрений.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства это полная глупость, насколько я понимаю», — заявил российский лидер. Глава ассоциации производителей удобрений отметил, что введенные ЕС ограничительные меры приведут к дальнейшему росту цен на удобрения в европейских странах, где они уже достигают мировых максимумов. По мнению Гурьева, отказ от российских удобрений негативно скажется на уровне урожайности.

В рамках встречи Гурьев также сообщил, что зерно, по условиям «черноморской инициативы» 2022 года должно было «ехать в страны юга, фактически ехало в Европу». «А поехало в Европу», — отметил Путин.

Черноморская инициатива, подписанная в июле 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривала экспорт украинского зерна, продовольствия и удобрений через порты Черного моря. Сделка прекратила действие 18 июля 2023 года. Ранее Владимир Путин отмечал, что условия соглашения в части российских интересов выполнены не были, несмотря на усилия ООН. Президент РФ неоднократно указывал, что основная цель — поставки зерна нуждающимся, в частности африканским странам, — реализована не была, так как большая часть продукции отправлялась в западные страны.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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