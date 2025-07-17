Названы суммы выплат по больничному при уходе за ребенком

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в том числе в случае ухода за больным ребенком. Если ребенку не исполнилось восьми лет, страховой стаж работника не влияет на размер выплат — начисляется 100% от среднедневного заработка за два предыдущих календарных года. Если ребенку восемь лет или больше и он лечится амбулаторно, то первые десять дней оплачиваются с учетом стажа: от восьми лет — 100%, от пяти до восьми — 80%, менее пяти лет — 60%. С 11-го дня больничного выплата снижается до 50% от среднего заработка.