Названы суммы выплат по больничному при уходе за ребенком

За больничный по уходу за ребенком родитель может получить до 20 тысяч рублей и даже больше — все зависит от дохода, стажа и возраста ребенка. Об этом напомнил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в том числе в случае ухода за больным ребенком. Если ребенку не исполнилось восьми лет, страховой стаж работника не влияет на размер выплат — начисляется 100% от среднедневного заработка за два предыдущих календарных года. Если ребенку восемь лет или больше и он лечится амбулаторно, то первые десять дней оплачиваются с учетом стажа: от восьми лет — 100%, от пяти до восьми — 80%, менее пяти лет — 60%. С 11-го дня больничного выплата снижается до 50% от среднего заработка.
В случае стационарного лечения ребенка старше восьми лет схема расчета та же, но снижение выплат с 11-го дня не происходит — размер пособия продолжает зависеть от страхового стажа, как и в первые дни.
Максимальное количество оплачиваемых дней определяется возрастом ребенка и конкретной ситуацией в семье. Так, например, если заболел четырехлетний ребенок, а страховой стаж родителя составляет шесть лет, то при 11 днях больничного и среднемесячной зарплате в 64−69 тыс. рублей сумма пособия составит около 24 тысяч рублей. После удержания подоходного налога на счет поступит примерно 20 900 рублей.
Эксперт отметил, что в отличие от обычного больничного, когда первые три дня оплачиваются работодателем, при уходе за ребенком пособие полностью выплачивает Социальный фонд России.
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