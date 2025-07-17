Как изменятся пособия и выплаты на детей с 1 августа

Кому положено повышенное единое пособие
Возможность увеличить размер единого пособия есть у семей, которые должны в августе переоформить данную выплату, назначенную в 2024 году.
Напомним, что период назначения единого пособия равен одному году. Далее требуется его продление путем подачи соответствующего заявления.
Единое пособие вправе получать семьи с детьми в возрасте до 17 лет, беременные женщины со сроком шесть и более недель, вставшие на учет в женской консультации до 12 недели беременности. Оно также полагается усыновителям и опекунам. При этом должны выполняться следующие условия (ст. 9 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ, далее — Закон № 81-ФЗ):
- получатель должен быть гражданином РФ;
- постоянно проживать на территории РФ;
- размер среднедушевого дохода семьи должен соответствовать строго установленным критериям.
Среднедушевой доход семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума на душу населения, действующего на дату обращения за пособием. При назначении выплаты беременным применяется региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения. А в отношении родителей детей в возрасте до 17 лет берется региональный прожиточный минимум для детей (ст. 9, 10 Закона № 81-ФЗ).
Размер выплаты для конкретного получателя может составлять 50%, 75% или 100% от величины такого прожиточного минимума. Например, в случае снижения у семьи в течение прошлого года дохода, когда она получала единое пособие в размере 50%, сумму могут увеличить до 75% или 100%.
Что важно учесть при получении пособия в 2025 году
В 2025 году Порядок назначения и выплаты единого пособия (утв. пост. правительства РФ от 16.12.2022 № 2330, далее — Порядок) претерпел ряд изменений (пост. Правительства РФ от 28.12.2024 № 1961. Важно учитывать следующие поправки:
- Состав семьи при определении среднедушевого дохода теперь включает в себя детей, обучающихся и проживающих в организациях, которые занимаются образовательной деятельностью (пп. «б» п. 46 Порядка).
- В расчет среднедушевого дохода теперь не входят предоставленные из федерального бюджета суммы на ремонт индивидуального жилого дома, собственником которого является член семьи военнослужащего, лица, проходившего службу в войсках нацгвардии РФ (имеющего специальное звание полиции), работника органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ, потерявший кормильца (пп. «э» п. 53 Порядка).
- В расчет среднедушевого дохода не включают суммы компенсаций, выплаченных взамен обеспечения бесплатным двухразовым питанием для лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому (пп. «ю» п. 53 Порядка).
- Если семья уже получает единое пособие, то при рождении еще одного ребенка в дальнейшем пособие назначают без проведения комплексной оценки нуждаемости на период и в размере, использованные для назначения ранее (абз. 5 п. 7 Порядка).
- Семья теперь может запросить пособие на новый период в отношении всех детей сразу, если их несколько и периоды назначения не совпадают. При этом обратиться нужно в последний месяц периода назначения, использованного для одного из детей (абз. 2 п. 21 Порядка).
- Назначение пособия для беременной женщины теперь возможно не ранее месяца приобретения ею российского гражданства (п. 10 Порядка). Аналогичный порядок применяется и при назначении пособия на ребенка в возрасте до 17 лет (п. 13 Порядка).
- Выплата пособия прекращается в случае снятия получателя с регистрационного учета в связи с признанием его регистрации фиктивной (пп. «п» п. 41 Порядка).
- Соцфонд вправе переназначить выплату пособия родителю, в пользу которого суд вынес решение о проживании ребенка с ним, и перестать выплачивать пособие другому родителю. Ранее действовал запрет на повторное назначение пособия, если один из родителей его уже получал.
- За пособием вправе обратиться родитель, которого суд признал недееспособным либо ограниченно дееспособным, если его не лишили родительских прав (пп. «п» п. 31 Порядка).
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