Как изменятся пособия и выплаты на детей с 1 августа

Единое пособие вправе получать семьи с детьми в возрасте до 17 лет, беременные женщины со сроком шесть и более недель, вставшие на учет в женской консультации до 12 недели беременности. Оно также полагается усыновителям и опекунам. При этом должны выполняться следующие условия (ст. 9 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ, далее — Закон № 81-ФЗ):