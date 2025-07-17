WSJ: искусственные бриллианты нанесли удар по бизнесу De Beers

Если еще в 2016 году доля синтетических камней в глобальных продажах ювелирных изделий едва достигала 1%, то сегодня она превышает 20%. Особенно заметна эта тенденция в сегменте обручальных колец: по данным сервиса The Knot, в 2023 году более половины пар в США — крупнейшем рынке ювелирных изделий с бриллиантами — выбрали именно лабораторные камни. Это на 40% больше, чем в 2019 году.