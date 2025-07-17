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WSJ: искусственные бриллианты нанесли удар по бизнесу De Beers

Покупатели все чаще выбирают дешевые и экологичные аналоги бриллиантам — выручка De Beers рухнула, а владелец готовится к продаже компании.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Аукционнный дом Christie’s

De Beers, крупнейший в мире производитель алмазов, переживает кризис на фоне стремительного роста рынка искусственных драгоценных камней. По данным The Wall Street Journal, в последние годы спрос на выращенные в лабораториях бриллианты вырос настолько, что начал вытеснять натуральные.

Если еще в 2016 году доля синтетических камней в глобальных продажах ювелирных изделий едва достигала 1%, то сегодня она превышает 20%. Особенно заметна эта тенденция в сегменте обручальных колец: по данным сервиса The Knot, в 2023 году более половины пар в США — крупнейшем рынке ювелирных изделий с бриллиантами — выбрали именно лабораторные камни. Это на 40% больше, чем в 2019 году.

Результаты для De Beers оказались болезненными. В первом квартале 2025 года выручка компании рухнула на 44% в годовом выражении — до $520 млн. Причина — падение цен и ослабление интереса к натуральным алмазам.

Материнская компания De Beers — горнодобывающий гигант Anglo American — уже заявила о намерении избавиться от убыточного актива. Сделка по продаже De Beers может состояться уже в 2025 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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