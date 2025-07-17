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Германия стала лидером в ЕС по поставкам пива в Россию

Германия в мае вновь стала лидером в ЕС по поставкам пива на российский рынок из-за падения поставок из Чехии, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Об этом пишет РИА Новости.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Германия была основным среди стран ЕС экспортером пива в Россию последние несколько лет, пока в феврале этого года на фоне сокращения отгрузок немецкого алкогольного напитка в лидеры не вышла Чехия.

В мае же ее продажи на российский рынок значительно сократились — сразу на 28%, до 1,5 миллиона евро. А вот немецкие поставки остались неизменными на уровне 1,6 миллиона евро, что и позволило немецким пивоварам стать главными поставщиками в Россию среди производителей в ЕС.

Среди всех крупных экспортеров в ЕС этого пенного напитка увеличили поставки Литва — на 15%, до 1,33 миллиона евро и Польша — в 1,5 раза, до 841,5 тысячи евро. Остальные же, наоборот, сократили: Латвия — на 8%, до 842,2 тысячи евро, Бельгия — на 23%, до 688,5 тысячи евро.

Всего ЕС в мае продал России пива на 7,6 миллиона евро, что почти на 4% меньше уровня апреля.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.