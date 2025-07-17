Германия стала лидером в ЕС по поставкам пива в Россию

В мае же ее продажи на российский рынок значительно сократились — сразу на 28%, до 1,5 миллиона евро. А вот немецкие поставки остались неизменными на уровне 1,6 миллиона евро, что и позволило немецким пивоварам стать главными поставщиками в Россию среди производителей в ЕС.