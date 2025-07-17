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ФАС обнаружила сговор при поставках железнодорожной техники на 686 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор при госзакупках железнодорожной техники на общую сумму более 686 млн рублей, сказано в пресс-службе ведомства.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются три компании: ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского», ООО «Медгар Финанс» и ООО «Путевые машины».

По данным ведомства, компании заключили антиконкурентное соглашение, главной целью которого было поддержание цен в ходе закупочных процедур. Торги касались поставок специализированной техники для обслуживания и ремонта железнодорожных и трамвайных путей. Речь идет о машинах, предназначенных для погрузки и транспортировки элементов рельсовой инфраструктуры, а также для перевозки работников и оборудования. География поставок охватывала 11 регионов страны.

Начальная максимальная цена контрактов составила почти 687 млн рублей. Как отметили в ФАС, в результате сговора конкуренция на торгах была искусственно ограничена, что могло повлиять на конечную стоимость техники и эффективность расходования бюджетных средств.

Ведомство возбудило дело о нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». В случае, если вина компаний будет установлена, им грозят крупные административные штрафы по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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