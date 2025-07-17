ФАС обнаружила сговор при поставках железнодорожной техники на 686 млн рублей

В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются три компании: ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского», ООО «Медгар Финанс» и ООО «Путевые машины».
По данным ведомства, компании заключили антиконкурентное соглашение, главной целью которого было поддержание цен в ходе закупочных процедур. Торги касались поставок специализированной техники для обслуживания и ремонта железнодорожных и трамвайных путей. Речь идет о машинах, предназначенных для погрузки и транспортировки элементов рельсовой инфраструктуры, а также для перевозки работников и оборудования. География поставок охватывала 11 регионов страны.
Начальная максимальная цена контрактов составила почти 687 млн рублей. Как отметили в ФАС, в результате сговора конкуренция на торгах была искусственно ограничена, что могло повлиять на конечную стоимость техники и эффективность расходования бюджетных средств.
Ведомство возбудило дело о нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». В случае, если вина компаний будет установлена, им грозят крупные административные штрафы по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ.
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