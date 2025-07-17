WSJ: Мария Шарапова продает дом в США за 25 миллионов долларов

Мария Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и единственная россиянка, выигравшая все четыре мейджора. За карьеру она завоевала 39 титулов WTA (36 в одиночном разряде), победила на Итоговом турнире (2004), выступала за сборную в Кубке Федерации и выиграла серебро Олимпиады-2012. В 2024 году ее включили в Зал славы тенниса.