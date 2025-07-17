WSJ: Мария Шарапова продает дом в США за 25 миллионов долларов

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова выставила на продажу свой особняк в Манхэттен-Бич (Калифорния). Стоимость объекта оценили в 25 миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal.
В 2015 году россиянка продала дом в этом же районе за 5 млн долларов, поэтому нынешняя сделка стала одной из крупнейших в регионе.
Эксперты считают, что Шарапова продает недвижимость, так как теперь чаще живет у мужа — британского миллионера Александра Гилкса.
Мария Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и единственная россиянка, выигравшая все четыре мейджора. За карьеру она завоевала 39 титулов WTA (36 в одиночном разряде), победила на Итоговом турнире (2004), выступала за сборную в Кубке Федерации и выиграла серебро Олимпиады-2012. В 2024 году ее включили в Зал славы тенниса.
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