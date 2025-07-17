Депутат напомнил, кто имеет право на две пенсии

В 2025 году в России право на одновременное получение двух пенсий сохраняется только за определенными категориями граждан, соответствующие основания для этого подробно регламентированы действующими федеральными законами.
Как отметил Говырин, «по общему правилу гражданину, имеющему право на несколько видов страховой пенсии, назначается одна пенсия по его выбору».
При этом существуют исключения, позволяющие совмещать два вида пенсионного обеспечения. Речь идет, в частности, об одновременном получении страховой пенсии и государственной пенсии по инвалидности, выплат за особые заслуги, пенсии по выслуге лет, в случае утраты кормильца, либо других видов выплат — если это предусмотрено законом. Дополнительно две пенсии положены инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам со знаками «Житель осажденного Севастополя», «Житель блокадного Ленинграда», а также инвалидам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
Особое внимание, по словам депутата, уделяется военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСБ и других силовых структур, имеющим право на государственную пенсию за выслугу лет.
«Право на получение двух пенсий также закреплено для космонавтов и лётчиков-испытателей, эти категории лиц имеют возможность получать пенсию за выслугу лет и одновременно страховую пенсию по старости — при условии соблюдения требований по стажу и наличию страховых взносов», — сообщил парламентарий. «Аналогичный порядок предусмотрен для членов семей погибших космонавтов, которые могут получать пенсию по случаю потери кормильца одновременно с другой пенсией (кроме двух пенсий по случаю потери кормильца)», — подчеркнул он.
Депутат обратил внимание, что накопительная пенсия, установленная Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ, выплачивается отдельно и не ограничивает назначение страховой или государственной пенсии: если у гражданина сформирован пенсионный капитал, он может получать накопительную пенсию одновременно с другими видами пенсионного обеспечения.
«Для реализации права на получение двух пенсий необходимо подать заявление с полным пакетом подтверждающих документов. Заявление подается через территориальный орган Социального фонда России либо через многофункциональный центр, а в отдельных случаях — через силовые ведомства, если речь идет о военных или государственных пенсиях», — резюмировал Говырин.
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