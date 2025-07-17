Депутат Чаплин рассказал, как получить пенсию при переезде

Чаплин отметил, что размер пенсии может измениться при переезде, особенно если новый регион использует другой районный коэффициент — это актуально для пенсионеров, переезжающих из районов Крайнего Севера. При этом право на повышенные выплаты сохраняется за теми, кто отработал в северных регионах не менее 15 лет и имеет необходимый страховой стаж.