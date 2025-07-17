Депутат Чаплин рассказал, как получить пенсию при переезде

Переезд в другой регион не повлияет на сохранение права на пенсию — государство гарантирует ее выплату независимо от места проживания. Однако для исключения задержек и ошибок важно своевременно сообщить о смене адреса в Социальный фонд России (СФР).
Для перевода пенсионного дела достаточно подать заявление с новыми данными в территориальный орган СФР по новому месту жительства. Сделать это можно лично, через МФЦ, на портале «Госуслуг» или сайте СФР. Обработка заявки занимает до четырех рабочих дней, после чего пенсия возобновляется без задержек.
Чаплин отметил, что размер пенсии может измениться при переезде, особенно если новый регион использует другой районный коэффициент — это актуально для пенсионеров, переезжающих из районов Крайнего Севера. При этом право на повышенные выплаты сохраняется за теми, кто отработал в северных регионах не менее 15 лет и имеет необходимый страховой стаж.
Кроме того, существуют дополнительные доплаты за работу и проживание в отдельных регионах, в том числе сельским жителям и представителям некоторых профессий.
Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа (около 40 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого округа (36 тыс.), Москвы (35 тыс.), Магаданской области (33 тыс.) и Ненецкого автономного округа (29 тыс.).
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