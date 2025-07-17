Названы топ-10 самых дорогих городов для состоятельных людей

«Азиатско-Тихоокеанский регион остается одним из самых быстрорастущих в мире. Реальный ВВП в 2024 году вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, что немного ниже 5,1% в 2023-м, но всё же выше мирового среднего уровня в 3,3%», — отметили аналитики Julius Baer.