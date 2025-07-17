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Названы топ-10 самых дорогих городов для состоятельных людей

Сингапур третий год подряд сохраняет звание самого дорогого города мира для состоятельных людей, согласно отчету Global Wealth and Lifestyle Report 2025, подготовленному швейцарским банком Julius Baer.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Getty Images
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как обращает внимание CNBC, отчет основан на Lifestyle Index от Julius Baer, который оценивает относительную стоимость набора из 20 товаров и услуг, которые покупают и используют обеспеченные потребители в 25 крупнейших городах мира. Перечень охватывает автомобили, ювелирные изделия, услуги юристов и частные школы.

Сбор данных для исследования завершился до того, как администрация США объявила о введении новых пошлин, поэтому последующие колебания рынков в расчёт не принимались, пишет CNBC.

Таким образом, топ-10 самых дорогих городов для состоятельных людей выглядит следующим образом:

1. Сингапур
2. Лондон
3. Гонконг
4. Монако
5. Цюрих
6. Шанхай
7. Дубай
8. Нью-Йорк
9. Париж
10. Милан.

В этом году Европа представлена в первой десятке сразу пятью городами, а Лондон занял второе место в мировом рейтинге. Он стабильно занимает высокие позиции в индексе, подчеркивает CNBC.

«Лондон удерживал свои позиции даже во времена мирового финансового кризиса, Brexit, пандемии COVID-19 и войны в Европе», — говорится в отчете. Это объясняется статусом города как глобального финансового центра, сочетающего современность, космополитизм, богатую историю, высокое качество жизни, культуру и особый шарм.

В то же время Дубай совершил значительный рывок, поднявшись с 12-го на 7-е место. Такой рост связан с резким увеличением цен на недвижимость, автомобили и шампанское.

Шанхай, напротив, опустился с четвертого на шестое место, что выглядит особенно заметно на фоне его лидерства в 2022 году. Примечательно, что в топ-10 вошёл только один американский город — Нью-Йорк.

Азиатско-Тихоокеанский регион вновь занял лидирующие позиции — Сингапур и Гонконг оказались в тройке самых дорогих городов мира.

«Азиатско-Тихоокеанский регион остается одним из самых быстрорастущих в мире. Реальный ВВП в 2024 году вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, что немного ниже 5,1% в 2023-м, но всё же выше мирового среднего уровня в 3,3%», — отметили аналитики Julius Baer.

Отчет также зафиксировал снижение стоимости жизни состоятельных людей в долларовом выражении на 2%, что, как отмечает CNBC, довольно необычно.

«Ранее цены на товары класса люкс обычно росли в два раза быстрее, чем на товары массового спроса», — отмечается в отчете Global Wealth and Lifestyle Report.

Снижение на более чем один процентный пункт указывает на проблемы в секторе премиального потребления. Одним из главных факторов стало снижение цен на технологии, которое наблюдалось во всех регионах.

Для сравнения, цены на билеты бизнес-класса выросли на 18,2%, а на часы — на 5,6% за прошедший год, пишет CNBC со ссылкой на данные отчета.

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