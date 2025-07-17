Названы топ-10 самых дорогих городов для состоятельных людей

Как обращает внимание CNBC, отчет основан на Lifestyle Index от Julius Baer, который оценивает относительную стоимость набора из 20 товаров и услуг, которые покупают и используют обеспеченные потребители в 25 крупнейших городах мира. Перечень охватывает автомобили, ювелирные изделия, услуги юристов и частные школы.
Сбор данных для исследования завершился до того, как администрация США объявила о введении новых пошлин, поэтому последующие колебания рынков в расчёт не принимались, пишет CNBC.
Таким образом, топ-10 самых дорогих городов для состоятельных людей выглядит следующим образом:
1. Сингапур
2. Лондон
3. Гонконг
4. Монако
5. Цюрих
6. Шанхай
7. Дубай
8. Нью-Йорк
9. Париж
10. Милан.
В этом году Европа представлена в первой десятке сразу пятью городами, а Лондон занял второе место в мировом рейтинге. Он стабильно занимает высокие позиции в индексе, подчеркивает CNBC.
«Лондон удерживал свои позиции даже во времена мирового финансового кризиса, Brexit, пандемии COVID-19 и войны в Европе», — говорится в отчете. Это объясняется статусом города как глобального финансового центра, сочетающего современность, космополитизм, богатую историю, высокое качество жизни, культуру и особый шарм.
В то же время Дубай совершил значительный рывок, поднявшись с 12-го на 7-е место. Такой рост связан с резким увеличением цен на недвижимость, автомобили и шампанское.
Шанхай, напротив, опустился с четвертого на шестое место, что выглядит особенно заметно на фоне его лидерства в 2022 году. Примечательно, что в топ-10 вошёл только один американский город — Нью-Йорк.
Азиатско-Тихоокеанский регион вновь занял лидирующие позиции — Сингапур и Гонконг оказались в тройке самых дорогих городов мира.
«Азиатско-Тихоокеанский регион остается одним из самых быстрорастущих в мире. Реальный ВВП в 2024 году вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, что немного ниже 5,1% в 2023-м, но всё же выше мирового среднего уровня в 3,3%», — отметили аналитики Julius Baer.
Отчет также зафиксировал снижение стоимости жизни состоятельных людей в долларовом выражении на 2%, что, как отмечает CNBC, довольно необычно.
«Ранее цены на товары класса люкс обычно росли в два раза быстрее, чем на товары массового спроса», — отмечается в отчете Global Wealth and Lifestyle Report.
Снижение на более чем один процентный пункт указывает на проблемы в секторе премиального потребления. Одним из главных факторов стало снижение цен на технологии, которое наблюдалось во всех регионах.
Для сравнения, цены на билеты бизнес-класса выросли на 18,2%, а на часы — на 5,6% за прошедший год, пишет CNBC со ссылкой на данные отчета.