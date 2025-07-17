Биткоин за $120 000: последний рубеж или начало новой волны роста

Один из ключевых факторов подъема стоимости — резкое увеличение спроса на биржевые фонды (ETF), ориентированные на оборот биткоина. Только за период с апреля по июль 2025 года в такие инструменты было вложено более $16 млрд. Инвесторы, включая крупнейшие управляющие компании мира вроде BlackRock, сегодня используют ETF как надежный способ получения доступа к криптовалюте без необходимости открывать кошельки, регистрироваться на биржах и заниматься хранением ключей.
Для инвестора это означает главное: биткоин стал частью традиционного инвестиционного мира и больше не рассматривается только как рыночный инструмент для спекуляций. Его начали включать в пенсионные портфели, фонды долгосрочных инвестиций и балансы корпораций. Это значительно повысило устойчивость рынка, и, как следствие, вызвало закономерный рост.
«Одобрение нескольких биткоин-ETF в США и Европе в начале 2025 года открыло шлюзы для институционального капитала. По данным MarketWatch, с начала года в криптофонды было вложено более $52 млрд, включая $1,35 млрд только в iShares Bitcoin Trust за первые два дня июля», — рассуждает Виктор Макеев, старший финансовый аналитик Trading Room.
Перемены на политическом уровне
Не менее важной причиной стал сдвиг в политике США — крупнейшей экономики мира. Американская администрация после выборов кардинально изменила подход к криптовалютам. На ключевые посты пришли чиновники, лояльные к развитию финтеха и блокчейн-системы. Сам факт обсуждения создания стратегического криптовалютного резерва, а также решение о помиловании соучредителей BitMEX, включая Артура Хейза, говорит о многом.
Это не значит, что государство перешло на сторону полной поддержки рынка криптовалют. Скорее, вектор поменялся взаимодействия с крипторынком: с борьбы на интеграцию. Такое политическое «одобрение» снизило страхи инвесторов и открыло дорогу для новых бизнес-моделей. Если раньше крупные компании опасались неопределенности со стороны властей, то теперь они получают все больше поводов для легального входа на рынок.
Регулирование стало серьезнее — и это пошло на пользу всем. За последний год криптобиржи обязали соответствовать стандартам финансовой прозрачности: процедура «знай своего клиента», борьба с отмыванием денег, обязательная отчетность. Если раньше такие меры воспринимались как давление, то теперь стало очевидно, что они — основа крепкого рынка криптовалют.
Еще одним важным фактором является усиление защиты прав инвесторов. За последний год требования регуляторов к криптобиржам значительно возросли, что почувствовали на себе все участники рынка. Выписки с криптобирж теперь принимаются банками и правоохранительными органами, а их деятельность стала более прозрачной и понятной.
Криптовалюты в повседневной жизни
Изменился и глобальный ландшафт. Криптовалюты все активнее используются не только как инвестиции, но и как средство оплаты. Япония, Германия, Швейцария, США и Сальвадор уже создали правовую базу для расчетов в цифровых активах. Теперь к ним присоединился и Таиланд — там запущена национальная криптобиржа, благодаря которой криптовалютой можно расплачиваться за товары и услуги прямо на территории страны.
Криптовалюта продолжит шагать по миру. И что мы видим сейчас? Свежая новость об «Эмирейтс», билеты на рейсы которых с 2026 года можно будет купить на криптовалюту, символизирует, что крупные международные компании начинают смотреть на цифровые активы не как на экзотику, а как на рабочий инструмент расчетов и привлечения платежеспособной аудитории.
Блокчейн пришел и в крупный бизнес. Цифровые технологии все чаще становятся частью корпоративной инфраструктуры. В России уже не редкость, когда блокчейн используется в логистике, документообороте и расчетах. Такие компании, как Сбер, ВТБ и РЖД, ежегодно экономят миллиарды рублей благодаря переходу на блокчейн-технологии. Это важно даже для тех, кто далек от инвестиций. Ведь каждый рубль, сэкономленный на неэффективных процессах, в конечном счете отражается на цене услуг, скорости проведения платежных операций и качестве обслуживания. Блокчейн из хайпа превращается в повседневную технологию, и проделывает тот же путь развития, как когда-то интернет.
Все это создает эффект масштаба. Чем больше стран признают биткоин как средство для расчетов, тем выше будет его реальная польза. Это формирует не только спрос, но и устойчивость курса, а для инвесторам дает уверенность в том, что они вкладываются не просто в тренд, а в новую форму глобальных денег.
Волатильность под контролем
Тем, кто вплотную сталкивается с крипторынком, должны помнить, биткоин всегда был волатильным активом. Колебания цены на 20−30% — норма для этого рынка. Но отличие с сегодняшним днем в том, что сейчас это движения уже не происходят в вакууме: на крипторынке появился рынок производных финансовых инструментов (деривативов), страхование рисков (хеджирование), автоматизированные торговые системы. Все это снижает волатильность, биткоина и делает поведение цены более предсказуемым.
«Согласно аналитике платформы CoinGlass, сейчас в районе $105 500 сконцентрировано более $6 млрд ликвидационных ордеров (заявок на продажу биткоина). Это означает, что при падении до этого уровня возможна быстрая коррекция — не из-за паники, а из-за технических срабатываний маржинальных требований. Аналогичная ситуация существует и для уровня $92 500», — продолжает Роман Клепиков.
Чтобы не быть застигнутым врасплох, важно понимать: крипторынок движется по циклам. Сначала актив тихо и системно покупают профессионалы. Потом начинается импульс «раскручиваться» — привлекаются СМИ, блогеры, и начинается массовый спрос. После этого наступает этап «распродажи», когда крупные игроки выходят из позиций, а новички остаются с падающим активом. Далее следует коррекция, и цикл начинает «отыгрываться» заново.
Текущие позиции
Сейчас, судя по активности СМИ и приливу розничных инвесторов, мы находимся на грани между стадией импульса и стадией распределения. Это значит, что краткосрочный вход несет в себе как шанс заработать, так и риск купить на пике. Поэтому здесь важно иметь стратегию — долгосрочную и диверсифицированную, а не основанную на эмоциях или страхе упущенной выгоды.
Относительно возможного обвала цены важно понимать, что этот рост отличается от предыдущих циклов. Он формируется без ажиотажа со стороны розничных инвесторов (физлиц — прим. ред.) и сопровождается умеренной волатильностью (изменением цены — прим. ред.). Краткосрочные коррекции не исключены: рынок смотрится перегретым, и фиксация прибыли может приводить к снижению котировки на 5−10%. Рост цены биткоина смотрится органичным. В целом, фундаментальные факторы остаются в пользу BTC (биткоина — прим. ред.). При сохранении институционального интереса и позитивного новостного фона биткоин может закрепиться выше $120 000 и продолжить движение в направлении $125 000−130 000.
По всей видимости, биткоин по $120 000 уже не просто цифра. Это показатель того, как далеко продвинулся рынок за последние годы. Криптовалюта больше не маргинальна и становится частью новой финансовой реальности. А значит, грамотное отношение к ней — это уже не удел рыночных спекулянтов, а элемент финансовой грамотности.
«Краткосрочные риски никуда не исчезли: возможны коррекции, изменения политики ФРС и геополитические сюрпризы. Однако рынок стал менее уязвимым к панике, а структура — более устойчивой. В этих условиях ключевым остается не попытка угадать вершину, а умение управлять риском и ориентироваться в контексте»— резюмирует Виктор Макеев из Trading Room.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».