Биткоин за $120 000: последний рубеж или начало новой волны роста

Блокчейн пришел и в крупный бизнес. Цифровые технологии все чаще становятся частью корпоративной инфраструктуры. В России уже не редкость, когда блокчейн используется в логистике, документообороте и расчетах. Такие компании, как Сбер, ВТБ и РЖД, ежегодно экономят миллиарды рублей благодаря переходу на блокчейн-технологии. Это важно даже для тех, кто далек от инвестиций. Ведь каждый рубль, сэкономленный на неэффективных процессах, в конечном счете отражается на цене услуг, скорости проведения платежных операций и качестве обслуживания. Блокчейн из хайпа превращается в повседневную технологию, и проделывает тот же путь развития, как когда-то интернет.