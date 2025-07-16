В Совфеде прокомментировали урезание премий россиянам

«Это правило помогает защитить работников от больших потерь в доходах из-за решений начальства. Для компаний такое ограничение делает систему оплаты более понятной и честной, хотя и уменьшает возможности быстро менять размер выплат. Ситуации, когда премия составляет 80% от зарплаты, встречаются редко — обычно это касается только руководителей или отдельных специалистов. У большинства сотрудников премии занимают от 10 до 50% от общей суммы зарплаты», — уточнила она.
По мнению Епифановой, если доля премий слишком велика, доход становится нестабильным. Она считает более логичным расклад, когда премиальная и окладная часть равны, или оклад чуть больше.
«Но устанавливать такие правила на уровне закона не стоит — лучше, если каждая компания или отрасль будет сама решать, как платить своим работникам», — подытожила сенатор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».