В Совфеде прокомментировали урезание премий россиянам

«Это правило помогает защитить работников от больших потерь в доходах из-за решений начальства. Для компаний такое ограничение делает систему оплаты более понятной и честной, хотя и уменьшает возможности быстро менять размер выплат. Ситуации, когда премия составляет 80% от зарплаты, встречаются редко — обычно это касается только руководителей или отдельных специалистов. У большинства сотрудников премии занимают от 10 до 50% от общей суммы зарплаты», — уточнила она.