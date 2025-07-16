Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде прокомментировали урезание премий россиянам

Для большинства людей запрет на урезание премий более чем в 20% от можно считать справедливым. Однако узаконивать данное правило бессмысленно, подчеркнула в комментарии «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это правило помогает защитить работников от больших потерь в доходах из-за решений начальства. Для компаний такое ограничение делает систему оплаты более понятной и честной, хотя и уменьшает возможности быстро менять размер выплат. Ситуации, когда премия составляет 80% от зарплаты, встречаются редко — обычно это касается только руководителей или отдельных специалистов. У большинства сотрудников премии занимают от 10 до 50% от общей суммы зарплаты», — уточнила она.

По мнению Епифановой, если доля премий слишком велика, доход становится нестабильным. Она считает более логичным расклад, когда премиальная и окладная часть равны, или оклад чуть больше.

«Но устанавливать такие правила на уровне закона не стоит — лучше, если каждая компания или отрасль будет сама решать, как платить своим работникам», — подытожила сенатор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше