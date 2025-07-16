Прошли стороной: почему россияне теряют интерес к операциям с иностранной валютой

Согласно июньскому обзору Банка России, объемы покупки валюты населением через биржевые и внебиржевые каналы за январь-июнь составили всего 464 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее за тот же период эта сумма приближалась к отметке в 900 млрд. Более того, в последние месяцы динамика продолжает замедляться: если в мае 2025 физлица приобрели иностранной валюты на 111 млрд рублей, то в июне — всего на 77,9 млрд.
Рубль с декабря 2024 года стабильно укрепляется, это снижает мотивацию у населения покупать валюту как «защитный актив», как это было в прежние годы. Также свою роль играет ограниченность валютной инфраструктуры и риски санкций, особенно в отношении недружественных валют, таких как доллар и евро. Все это делает валюту менее удобным и привлекательным инструментом для хранения средств.
Почему падает спрос?
Одним из ключевых факторов выступает общее изменение отношения к валюте как к средству накопления и расчетов. За последние три года российская экономика и финансовая система пережили мощную перестройку. С начала 2022 года доллар и евро потеряли прежний статус инструментов сохранения капитала, постепенно уходя с внутреннего рынка. Сначала их доля в банковских вкладах сократилась под давлением санкционных ограничений и требований ЦБ. Следом повсеместные заморозки валютных счетов подорвали доверие к этому инструменту со стороны частных инвесторов и обывателей. Сейчас многие россияне попросту не видят смысла в хранении сбережений в валютах, которые стали недоступными для свободного оборота и несут в себе потенциальные риски блокировки.
Кроме того, значительное влияние на падение популярности таких расчетов оказывает и текущая макроэкономическая ситуация. В течение первого полугодия 2025 года рубль демонстрировал относительную стабильность по отношению к основным валютам, последовательно снижаясь до уровней в 77−78 рублей за доллар США и 90−92 рубля за евро. Отсутствие резких ценовых скачков и высокие ставки по банковским депозитам обеспечили выгодные условия по рублевым вкладам и облигациям федерального займа. Население стало чаще рассматривать эти инструменты как более предсказуемые и доходные альтернативы валютным накоплениям. В условиях, когда вложения в ОФЗ в среднем дают 14−15% годовых, а вклады в крупных банках до 20%, покупка валюты с целью «переждать турбулентность» выглядит все менее рациональным решением.
Туристический фактор
Интересно, что даже летний туристический сезон, традиционно сопровождавшийся всплеском валютных покупок, не смог изменить общую динамику. По сравнению с допандемийным периодом, сегодня структура зарубежного туризма у россиян подверглась серьезным изменениям. Основными направлениями для поездок остаются страны, дружественные с точки зрения расчетов: Турция, ОАЭ, Египет, Китай, Таиланд
В настоящее время значительного роста спроса на конверсионные операции не наблюдается — ключевым драйвером остаются рыночные колебания, а не сезонные факторы. Таким образом, несмотря на традиционный летний всплеск, баланс спроса и предложения вряд ли существенно изменится.
Многие туристы заранее обналичивают рубли через местные обменные пункты или вовсе не используют валюту напрямую, полагаясь на цифровые каналы для совершения платежных операций. Визовая и логистическая сложность поездок в страны Европы, а также ограничение в работе международных платежных систем Visa и Mastercard в отношениях с РФ привели к тому, что массовые поездки в страны с расчетами в западных валютах стали стремительно сокращаться. Внутренний туризм также демонстрирует стабильный рост, усиливая тренд на дедолларизацию отечественной экономики.
«Думаю, что сезон отпусков сможет лишь частично восстановить баланс спроса и предложения, в ограниченном масштабе. Летний сезон традиционно сопровождается ростом покупок валюты для туристических поездок, однако в последние годы доля зарубежных поездок сократилась, а расходы в недружественных странах теперь часто оплачиваются в юанях, дирхамах или через карты альтернативных платежных систем», — объясняет Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Роль банков и инфраструктуры
Дополнительным фактором снижения популярности валютных операций становится поведение финансовых посредников и банков. С 2022 года значительная часть кредитных организаций свернула операции с наличным долларом и евро, а также ограничила возможности их покупки через цифровые каналы. Курс покупки и продажи обычно идет с разницей в 9−12 рублей и зачастую включает существенные комиссии, а в некоторых случаях банки и вовсе отказываются продавать «западные» валюты физическим лицам, ограничиваясь оборотом денежных единиц из «дружественных стран».
«Банк России последовательно, в течение многих лет проводит политику по девалютизации банковской системы. Большинство банков сбалансировали свою валютную позицию, сократило валютообменные операции, и они не занимают значимую долю в бизнесе банков», — рассказывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Это снижает доступность валютных операций с долларом, евро, швейцарским франком или британским фунтом для широкой аудитории и делает такие сделки более затратными и неудобными. В итоге многие предпочитают либо воздержаться от покупки валюты вовсе, либо переключаются на иные направления — например, конвертацию в китайские юани, дирхамы ОАЭ или же «уходя» в рублевые активы.
На фоне этого наблюдается переориентация потребительского интереса на альтернативные валюты. Особым спросом пользуется китайский юань, который все чаще рассматривается как удобный инструмент и для накоплений, и для проведения трансграничных расчетов. Расширение торговых отношений с Китаем, возможность покупки товаров напрямую с китайских маркетплейсов, а также рост доли импорта из Поднебесной делают юань удобной валютой в «новой реальности».
Поддержку оказывает и банковская система: операции с юанем в мобильных приложениях российских банков сегодня зачастую проще и выгоднее, чем с долларом или евро. Аналогичная ситуация наблюдается с дирхамом — валютой ОАЭ, которая постепенно укрепляет позиции в номенклатуре частных операций, особенно среди предпринимателей и малого бизнеса.
«Конечно, банки теряют комиссионный доход от конверсионных операций, валютных переводов и обслуживания валютных счетов, — продолжает эксперт Freedom Finance Global. — Однако одновременно они выигрывают от роста вложений в рублевые депозиты и инвестиционные продукты, а также за счет увеличения интереса к облигациям и структурным продуктам».
Финансовая адаптация
Важно отметить, что снижение спроса на валюту отражает не только экономические, но и поведенческие изменения. За последние годы население адаптировалось к измененной финансовой инфраструктуре. Представления о «безопасной валютной подушке» уступают место более прагматичным стратегиям. Вместо того чтобы закупаться валютами «недружественных стран» и хранить их под условным матрасом, все больше людей используют инструменты рублевого рынка: покупают облигации, открывают ИИС, инвестируют в дивидендные акции и прочее. Многие россияне начинают мыслить в рублях и работать с теми возможностями, которые предлагает внутренняя экономика.
Можно ли ожидать разворота тренда в ближайшем будущем? Маловероятно. Пока курс рубля остается в пределах допустимого коридора, а альтернативные инвестиционные инструменты сохраняют доступность — интерес к доллару, евро со стороны физических лиц останется на умеренном уровне. Даже в случае локальных колебаний на валютном рынке вряд ли произойдет массовый возврат к предыдущей модели поведения. Валюта больше не воспринимается как универсальный спасательный круг для накоплений, и ее статус постепенно переходит в категорию нишевых или спекулятивных инструментов.
Снижение интереса населения к иностранной валюте — маркер завершения целой эпохи в финансовом поведении граждан. Россияне больше не накапливают доллары впрок и не бегут в обменники при первом колебании курса. В условиях новых реалий ставка делается на рубль, на внутренние активы, на локальную устойчивость. И пока рублевая инфраструктура продолжает развиваться, этот тренд вряд ли изменится.
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