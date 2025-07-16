Прошли стороной: почему россияне теряют интерес к операциям с иностранной валютой

Одним из ключевых факторов выступает общее изменение отношения к валюте как к средству накопления и расчетов. За последние три года российская экономика и финансовая система пережили мощную перестройку. С начала 2022 года доллар и евро потеряли прежний статус инструментов сохранения капитала, постепенно уходя с внутреннего рынка. Сначала их доля в банковских вкладах сократилась под давлением санкционных ограничений и требований ЦБ. Следом повсеместные заморозки валютных счетов подорвали доверие к этому инструменту со стороны частных инвесторов и обывателей. Сейчас многие россияне попросту не видят смысла в хранении сбережений в валютах, которые стали недоступными для свободного оборота и несут в себе потенциальные риски блокировки.