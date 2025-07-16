Россиянам рассказали, как изменятся цены на бензин в августе

Кроме того, по ее словам, возможно повышение ценовых котировок на нефть на мировых биржах, которое спровоцирует дальнейший рост цен на бензин. Сорокина считает, что важную роль играет и изменение государственной политики в отношении нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Сокращение государственных субсидий, которые ранее частично компенсировали затраты на производство и реализацию топлива, так же способно негативно сказаться на стоимости бензина.