Россиянам рассказали, как изменятся цены на бензин в августе

По ее словам, предварительные прогнозы указывают на повышение цен в пределах 3−3,5%. Такое мнение основано на совокупности факторов, каждый из которых вносит свой вклад в формирование восходящей ценовой динамики.
«Одной из основных причин предстоящего подорожания является ограниченность предложения бензина на рынке. Наступающий сезон уборки урожая играет здесь ключевую роль. Сельскохозяйственные предприятия, задействующие огромный парк техники, резко увеличивают потребление топлива. На ситуацию оказывает давление и фактор сезонности. В период летних отпусков миллионы людей отправляются в путешествия на личных автомобилях, что неизбежно приводит к резкому увеличению потребления бензина», — подчеркивает аналитик.
Кроме того, по ее словам, возможно повышение ценовых котировок на нефть на мировых биржах, которое спровоцирует дальнейший рост цен на бензин. Сорокина считает, что важную роль играет и изменение государственной политики в отношении нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Сокращение государственных субсидий, которые ранее частично компенсировали затраты на производство и реализацию топлива, так же способно негативно сказаться на стоимости бензина.
«Возможный рост цен на бензин в августе — это сложный феномен, обусловленный целым рядом взаимосвязанных факторов, каждый из которых отражается на ценовой тенденции и пока не дают повода надеяться на скорое улучшение ситуации», — подвела итоги эксперт.
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