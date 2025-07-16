Аналитики выяснили, как быстро окупится покупка «однушки»

Следует отметить, что при проведении исследования не учитывались налоги и расходы, связанные с поиском арендатора и ремонтом. Наиболее выгодными регионами для инвестиций оказались Астрахань, где доходность составила 9% годовых с сроком окупаемости 11,2 года, а также Нижний Тагил (8,6% и 11,7 года), Грозный (8,4% и 11,9 года) и Череповец (8,2% и 12,3 года).