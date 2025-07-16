Аналитики выяснили, как быстро окупится покупка «однушки»

В Челябинске средний срок окупаемости однокомнатной квартиры при сдаче в аренду составляет 14,6 года, что указывает на хорошие перспективы для инвесторов. Стоимость такой квартиры достигает 5 578 000 рублей, а средняя ставка аренды составляет 31 832 рубля. Данные свидетельствуют о том, что объект недвижимости в Челябинске окупится быстрее, чем в в среднем по России, сообщают на сайте о недвижимости.
«В среднем по стране, при стоимости квартиры на вторичном рынке 6 426 299 рублей и при ставке аренды 33 515 рублей в месяц, доходность жилья составляет 6,3%, а срок окупаемости — 16 лет. Наименьшая выгода от сдачи жилья в аренду — в Москве. Это связано с высокой стоимостью, которую арендой окупить очень трудно. Доходность таких квартир в среднем составляет 3,8% годовых, а окупаемость — 26,4 лет», — отмечают на сайте.
Следует отметить, что при проведении исследования не учитывались налоги и расходы, связанные с поиском арендатора и ремонтом. Наиболее выгодными регионами для инвестиций оказались Астрахань, где доходность составила 9% годовых с сроком окупаемости 11,2 года, а также Нижний Тагил (8,6% и 11,7 года), Грозный (8,4% и 11,9 года) и Череповец (8,2% и 12,3 года).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».