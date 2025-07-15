WP: пошлины США против РФ затронут покупателей российских нефти и газа

Как указывается в материале, по словам представителя Белого дома, предполагается, что план Трампа будет предусматривать введение пошлин в размере 100% на импорт российских товаров, а также вторичных тарифов в 100% в отношении стран, покупающих российские нефть, газ и другие энергоносители.