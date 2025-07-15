Владелец 80 тысяч биткоинов вывел на биржи монеты на $4 млрд

По данным аналитиков, переводы исходят от того же кошелька, который 4 июля перевел на новые адреса 80 тыс. биткоинов, пролежавших без движения с 2011 года. На данный момент часть средств поступает на биржи, около 6 тыс. биткоинов ($706 млн) уже переведено из Grayscale на Bybit и Binance.