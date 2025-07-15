В Китае подали заявку на регистрацию бренда «Лафуфу»

Китайские аналоги популярных игрушек Labubu, известных как «лафуфу», отличаются невысокой ценой и более простым исполнением по сравнению с оригинальной продукцией, пишет издание. При этом ассортимент подделок значительно варьируется: среди них встречаются как четырехногие роботы-собаки с подсветкой, так и куклы с искаженными чертами лица, отсутствием отдельных деталей и элементов декора.
Несмотря на очевидные недостатки, феномен «лафуфу» приобрел вирусную популярность в сети. По мнению сообщества коллекционеров, необычный внешний вид придает этим игрушкам особое обаяние, а «уродство» превратилось в самостоятельный объект творчества и обсуждения, сформировав вокруг себя субкультуру поклонников.
В целях предотвращения недобросовестного использования бренда компания Hunan Guochu подала заявку на регистрацию товарного знака «Лафуфу». По информации шанхайской таможни, за первую половину текущего года инспекторы изъяли порядка 63 тысяч единиц контрафактной продукции, нарушающей права на торговую марку Pop Mart.
Напомним, дизайнерские игрушки Labubu, запущенные компанией Pop Mart в 2019 году, были разработаны гонконгским дизайнером и писателем Лун Цзяшэном (Kasing Lung), вдохновленным скандинавской мифологией. К 2024 году бренд Labubu достиг мирового успеха, благодаря активности в социальных сетях и поддержке знаменитостей. Игрушки представлены более чем в 300 вариантах, различающихся по цвету, форме и размеру.
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