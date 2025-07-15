Цена жилья с учетом ипотеки превысила 1 млн рублей за «квадрат»

Согласно расчетам портала «РБК Недвижимость», в 10 из 16 российских городах-миллионниках цена за 1 кв. м в новостройке с учетом всех выплат в рамках ипотечного договора превышает 1 млн руб. Так, в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Омске и Уфе она составляет от 1 млн руб. до 1,1 млн руб. В Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — выше 1,3 млн руб., а в Москве — примерно 2,1 млн руб.