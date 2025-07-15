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Цена жилья с учетом ипотеки превысила 1 млн рублей за «квадрат»

На фоне высоких ипотечных ставок итоговая стоимость 1 кв. м в новостройках в 10 городах-миллионниках поднялась выше 1 млн руб. Где новое жилье подорожало больше всего, разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Что происходит с ипотечными ставками

Ставки по рыночной ипотеке на новостройки в течение последних месяцев демонстрируют медленное снижение, но при этом они все еще продолжают оставаться на очень высоком уровне.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, к июлю текущего года средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки составила 25%. При этом средний срок выдаваемой ипотеки под залог в рамках договора долевого участия в строительстве, по данным ЦБ РФ, составляет около 27 лет. Доля рыночных программ в общей структуре выданной ипотеки, по информации регулятора, составляет не более 20%.

В нынешних условиях заемщики предпочитают брать рыночную ипотеку с уплатой большой суммы первоначального взноса или на максимально короткий срок и стремятся погасить долг досрочно, в том числе за счет продажи уже имеющегося у них жилья.

В каких мегаполисах цена 1 кв. м выше 1 млн руб.

Согласно расчетам портала «РБК Недвижимость», в 10 из 16 российских городах-миллионниках цена за 1 кв. м в новостройке с учетом всех выплат в рамках ипотечного договора превышает 1 млн руб. Так, в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Омске и Уфе она составляет от 1 млн руб. до 1,1 млн руб. В Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — выше 1,3 млн руб., а в Москве — примерно 2,1 млн руб.

В других шести городах-миллионниках, цены хотя и ниже 1 млн руб., но все равно являются достаточно высокими. Приведем данные в таблице.

Город-миллионник
Средняя цена предложения застройщиков за 1 кв. м на середину 2025 г., руб
Итоговая стоимость 1 кв. м с учетом ипотеки на срок 27 лет по ставке 25%, руб
Москва
316 800
2 141 100
Санкт-Петербург
213 500
1 442 900
Казань
210 100
1 419 900
Нижний Новгород
206 100
1 392 900
Уфа
168 500
1 138 800
Краснодар
162 700
1 099 600
Пермь
155 600
1 051 600
Новосибирск
155 100
1 049 200
Екатеринбург
153 700
1 038 800
Омск
152 100
1 027 900
Воронеж
134 600
909 700
Ростов-на-Дону
134 000
905 600
Красноярск
133 300
900 900
Челябинск
133 100
899 500
Самара
129 200
873 200
Волгоград
105 900
715 700

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.