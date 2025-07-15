Цена жилья с учетом ипотеки превысила 1 млн рублей за «квадрат»

Что происходит с ипотечными ставками
Ставки по рыночной ипотеке на новостройки в течение последних месяцев демонстрируют медленное снижение, но при этом они все еще продолжают оставаться на очень высоком уровне.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, к июлю текущего года средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки составила 25%. При этом средний срок выдаваемой ипотеки под залог в рамках договора долевого участия в строительстве, по данным ЦБ РФ, составляет около 27 лет. Доля рыночных программ в общей структуре выданной ипотеки, по информации регулятора, составляет не более 20%.
В нынешних условиях заемщики предпочитают брать рыночную ипотеку с уплатой большой суммы первоначального взноса или на максимально короткий срок и стремятся погасить долг досрочно, в том числе за счет продажи уже имеющегося у них жилья.
В каких мегаполисах цена 1 кв. м выше 1 млн руб.
Согласно расчетам портала «РБК Недвижимость», в 10 из 16 российских городах-миллионниках цена за 1 кв. м в новостройке с учетом всех выплат в рамках ипотечного договора превышает 1 млн руб. Так, в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Омске и Уфе она составляет от 1 млн руб. до 1,1 млн руб. В Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — выше 1,3 млн руб., а в Москве — примерно 2,1 млн руб.
В других шести городах-миллионниках, цены хотя и ниже 1 млн руб., но все равно являются достаточно высокими. Приведем данные в таблице.
|Город-миллионник
|Средняя цена предложения застройщиков за 1 кв. м на середину 2025 г., руб
|Итоговая стоимость 1 кв. м с учетом ипотеки на срок 27 лет по ставке 25%, руб
|Москва
|316 800
|2 141 100
|Санкт-Петербург
|213 500
|1 442 900
|Казань
|210 100
|1 419 900
|Нижний Новгород
|206 100
|1 392 900
|Уфа
|168 500
|1 138 800
|Краснодар
|162 700
|1 099 600
|Пермь
|155 600
|1 051 600
|Новосибирск
|155 100
|1 049 200
|Екатеринбург
|153 700
|1 038 800
|Омск
|152 100
|1 027 900
|Воронеж
|134 600
|909 700
|Ростов-на-Дону
|134 000
|905 600
|Красноярск
|133 300
|900 900
|Челябинск
|133 100
|899 500
|Самара
|129 200
|873 200
|Волгоград
|105 900
|715 700
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