Сувенирная банкнота БРИКС напечатана тиражом в десять тысяч экземпляров

«Банкнота БРИКС» впервые была замечена на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это «кто-то из наших — то ли из ТПП, то ли еще кто-то, — напечатали такую квазиденьгу».
«Тираж в 10 тысяч экземпляров отпечатан в Киржачской типографии во Владимирской области — одном из ведущих российских предприятий по защищенной печати», — рассказал глава ТПП.
Он отметил, что идея создания памятной купюры появилась, когда коллеги из бизнес-сообщества хотели найти форму, которая объединила бы визуально и концептуально принципы многополярности, равноправия и стратегического партнерства БРИКС.
«Бумага для купюры — с содержанием хлопка, со специальной защитной полосой. Всего банкнота имеет более 20 степеней защиты, включая уникальную четверную нумерацию. Каждый номер выполнен люминесцентной краской определенной частоты — это и средство защиты, и смысловой код», — рассказал Катырин.
В июне глава ТПП отмечал, что расчеты в рамках объединения БРИКС происходят в электронном виде в национальных валютах, и необходимости в создании собственной валюты нет.