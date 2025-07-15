США вводят 17%-ный тариф на мексиканские помидоры

Министерство торговли США заявило, что страна выходит из соглашения с Мексикой от 2019 года, которое приостановило расследование антидемпинговых пошлин на мексиканские помидоры. Как пишет Reuters, их ежегодный экспорт в Соединенные Штаты оценивается в 3 млрд долларов.
Этот шаг был предпринят в то время, когда администрация президента Дональда Трампа стремится заключить всеобъемлющие торговые соглашения практически со всеми партнерами после того, как в апреле президент выступил с ошеломляющей серией заявлений о тарифах.
США и Мексика впервые заключили соглашение в 1996 году, чтобы регулировать экспорт мексиканских томатов и урегулировать жалобы США на недобросовестную конкуренцию. Согласно Reuters, в последний раз соглашение продлевалось шесть лет назад, чтобы предотвратить антидемпинговое расследование и положить конец тарифному спору.
«Слишком долго наши фермеры страдали от несправедливой торговой практики, которая приводила к снижению цен на такие продукты, как помидоры», — заявил министр торговли США.
Антидемпинговая пошлина в размере 17,09% установлена в соответствии с процентом, на который занижена цена на экспортируемые из Мексики помидоры в Соединённых Штатах, говорится в заявлении.
Министерства экономики и сельского хозяйства Мексики в совместном заявлении назвали решение США «несправедливым» и противоречащим интересам мексиканских производителей и американской промышленности.
Мексиканские производители томатов предложили выгодные для США условия, но получили отказ по «политическим причинам», говорится в заявлении.