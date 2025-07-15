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США вводят 17%-ный тариф на мексиканские помидоры

В понедельник администрация Трампа объявила о введении пошлины в размере около 17% на свежие помидоры из Мексики, на долю которых приходится две трети потребляемых в США томатов, а также о прекращении экспортной сделки между двумя странами.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Министерство торговли США заявило, что страна выходит из соглашения с Мексикой от 2019 года, которое приостановило расследование антидемпинговых пошлин на мексиканские помидоры. Как пишет Reuters, их ежегодный экспорт в Соединенные Штаты оценивается в 3 млрд долларов.

Этот шаг был предпринят в то время, когда администрация президента Дональда Трампа стремится заключить всеобъемлющие торговые соглашения практически со всеми партнерами после того, как в апреле президент выступил с ошеломляющей серией заявлений о тарифах.

США и Мексика впервые заключили соглашение в 1996 году, чтобы регулировать экспорт мексиканских томатов и урегулировать жалобы США на недобросовестную конкуренцию. Согласно Reuters, в последний раз соглашение продлевалось шесть лет назад, чтобы предотвратить антидемпинговое расследование и положить конец тарифному спору.

«Слишком долго наши фермеры страдали от несправедливой торговой практики, которая приводила к снижению цен на такие продукты, как помидоры», — заявил министр торговли США.

Антидемпинговая пошлина в размере 17,09% установлена в соответствии с процентом, на который занижена цена на экспортируемые из Мексики помидоры в Соединённых Штатах, говорится в заявлении.

Министерства экономики и сельского хозяйства Мексики в совместном заявлении назвали решение США «несправедливым» и противоречащим интересам мексиканских производителей и американской промышленности.

Мексиканские производители томатов предложили выгодные для США условия, но получили отказ по «политическим причинам», говорится в заявлении.

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