Кредитная ловушка: почему миллионы россиян перестали платить по займам

По данным Банка России, объем просроченной задолженности по потребительским займам достиг максимальных значений за последние шесть лет. За последний год объем проблемных ссуд вырос на 400 миллиардов рублей, увеличившись до 5,7% от общего объема розничного кредитования. Ситуация обострилась в первые месяцы 2025 года на фоне накопленного эффекта от дорогих кредитов, выданных в 2023 и начале 2024 года. Тогда из-за высокой ключевой ставки многие банки упростили оценку кредитоспособности заемщиков, чтобы не терять объемы, и активно выдавали деньги даже тем клиентам, чья платежеспособность вызывала вопросы.
Особенно напряженная ситуация складывается в сегменте кредитных карт: по оценке Объединенного кредитного бюро, просрочка по ним увеличилась на 70−90% по сравнению со второй половиной 2024 года. Это объясняется тем, что такие карты чаще всего используются для покрытия повседневных трат, и при падении доходов граждан именно эти платежи перестают обслуживаться в первую очередь.
Просрочка по кредитам росла в течение первых пяти месяцев 2025 года по двум основным причинам — ухудшение качества заемщиков и высокие процентные ставки, которые доходили в начале года до 35% годовых и выше, причем эти две причины сильно взаимосвязаны. Под такой неподъемный для многих заемщиков процент кредиты берут либо люди с доходами выше средних, либо, чаще всего, те, кто не собирается добросовестно обслуживать долги.
Ставки и заемщики
Основная причина стремительного роста просрочек — высокая стоимость заимствований. В начале 2025 года реальные ставки по большинству потребительских кредитов достигали 30−35% годовых. В таких условиях, даже если сумма займа невелика, размер ежемесячного платежа оказывался чрезмерным для бюджета среднестатистической семьи. Так, переплата по трехлетнему кредиту на 1 млн рублей могла превышать 1,5 млн: сумма, сопоставимая с кредитом, взятым с нуля.
Параллельно росла нагрузка и на домохозяйства: цены на товары первой необходимости продолжали расти, инфляция обгоняла рост зарплат, а сбережений, по данным социологических исследований, не имелось более чем у 60% заемщиков. В такой ситуации даже добросовестные плательщики начали задерживать выплаты: особенно тяжело пришлось тем, кто уже «нес» на себе несколько кредитов.
«На уровне повседневных бюджетов картина складывается еще сложнее. Россияне продолжают тратить значительную часть доходов на текущее потребление, зачастую отказываясь от сбережений или инвестиций в будущее. В результате пространство для обслуживания уже имеющихся обязательств существенно сужается. Возникает классическая “кредитная ловушка”: для того чтобы “заткнуть дыры” в семейном бюджете, люди берут новые кредиты, перекрывая старые долги, что лишь увеличивает долговую нагрузку и вероятность будущих просрочек», — считает генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.
Последствия и ответные меры
В банковском сообществе признают: значительная часть нынешних просрочек формируется именно за счет клиентов с высокой долговой нагрузкой, которые изначально не имели ресурса для полноценного обслуживания кредитных обязательств, а классические механизмы оценки платежеспособности не смогли отсеять всех проблемных заемщиков.
Рост просрочки по кредитам — не просто статистика, а вызов для всей банковской системы. Во-первых, увеличиваются требования к резервированию средств, что напрямую бьет по прибыли банков. Во-вторых, банкам приходится массово пересматривать политику выдачи кредитов, ужесточая условия и снижая одобряемость. В мае 2025 года доля отказов по заявкам достигла рекордных 80%, что говорит о стремлении кредиторов минимизировать риски любой ценой.
На уровне экономики просрочка влияет на показатели потребительского спроса. Граждане, загнанные в долговую ловушку, перестают тратить, переходят в режим экономии, сокращают покупки даже в критически важных категориях. Это сказывается на розничной торговле, потреблении непродовольственных товаров и рынке услуг. Снижение оборота во всех этих сферах создает дополнительные риски для занятости и доходов населения, формируя замкнутый круг.
На фоне обострения ситуации многие банки включили режим «максимальной осторожности». Модели проверки кредитоспособности стали более жесткими, ужесточены правила предварительной оценки, доля одобряемых заявок стремительно снижается. При этом увеличение требований больше не гарантирует снижение объема просрочки: даже при высоких кредитных рейтингах заемщики могут неожиданно потерять доход, особенно если речь идет о предпринимателях или самозанятых лицах.
Некоторые банки отказываются от выдачи необеспеченных кредитов вовсе или сокращают лимиты по уже выданным кредитным картам. Становится больше программ по реструктуризации долгов и перекредитованию, но они доступны далеко не всем. Одновременно, высокая ставка ЦБ в большинстве случаев не позволяет радикально снизить платежную нагрузку при попытке рефинансировать прежние ссуды. Центральный банк, в свою очередь, пока ограничивается надзорными и рекомендательными мерами: требованием к резервам и рекомендациям по снижению рисков.
Без оптимизма на текущую ситуацию смотрит юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар.
Снижение ключевой ставки само по себе не способно повлиять на закредитованность населения. Наоборот, кредиты подешевеют и будут более привлекательны для потенциальных заемщиков. Долгов может стать еще больше, хотя ЦБ РФ и пытается с этим бороться. Например, путем введения макропруденциальных лимитов — когда банкам ограничивают долю «рискованных» кредитов, которые те могут выдать людям с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой. Это более «адресный» инструмент по борьбе с закредитованностью, нежели изменение ключевой ставки.
Когда может закончиться просрочка
По оценке рейтинговых агентств и аналитиков, перелом в негативной динамике просрочки возможен не ранее 2026 года. Для этого необходимо выполнение сразу несколько условий: инфляция должна вернуться к целевому уровню ЦБ в 4% годовых, реальная ставка по потребкредитам опуститься хотя бы до 15−16% годовых, а рынок труда — стабилизироваться. Только в этих условиях станет возможной массовое рефинансирование долгов и восстановление платежной дисциплины.
До этого момента просроченная задолженность, вероятно, продолжит расти. Особенно уязвимыми остаются молодые заемщики, люди с нестабильным доходом, а также пенсионеры, активно вовлекавшиеся в потребительское кредитование. Банки будут продолжать политику сокращения риска, что сократит доступность займов, но не остановит уже возможную волну дефолтов.
«Многие граждане брали кредиты в расчете на стабильный рост зарплат или сохранение уровня доходов 2020—2022 годов. Но реальность оказалась суровее: доходы сегодня стагнируют, а цены растут. Сменилась мотивация: кредиты все чаще берут не на крупные покупки, а на повседневные нужды — лекарства, продукты, коммуналку. Это автоматически снижает платежную дисциплину. Микрозаймы, рассрочка, кредитные карты, потребительские кредиты: все наслоилось одно на другое, и заемщики теряют четкое представление о полном объеме долга, все чаще пропуская обязательные платежи», — заключает Евгения Шеншина, руководитель инвестиционной платформы The Деньги.
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