Кредитная ловушка: почему миллионы россиян перестали платить по займам

Снижение ключевой ставки само по себе не способно повлиять на закредитованность населения. Наоборот, кредиты подешевеют и будут более привлекательны для потенциальных заемщиков. Долгов может стать еще больше, хотя ЦБ РФ и пытается с этим бороться. Например, путем введения макропруденциальных лимитов — когда банкам ограничивают долю «рискованных» кредитов, которые те могут выдать людям с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой. Это более «адресный» инструмент по борьбе с закредитованностью, нежели изменение ключевой ставки.