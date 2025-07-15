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HSBC: продажа долларов начинает походить на мыльный пузырь

Появление признаков, характерных для рыночных пузырей, что может указывать на приближение разворота текущего нисходящего тренда доллара США отмечают стратеги HSBC Holdings Plc под руководством Пола Маккела. По их мнению, сохраняющееся ослабление американской валюты все больше приобретает черты спекулятивного всплеска, что традиционно является сигналом возможного скорого изменения направления движения курса.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Аналитики HSBC во главе с Полом Маккелем отмечают, что трейдеры активно реагируют на значительное падение доллара США, проявляя «пузырчатое» поведение. Они предупреждают: текущая динамика напоминает «антипузырь», что сигнализирует о возможном приближении дна снижения курса доллара.

С начала 2025 года года индекс Bloomberg Dollar Spot снизился более чем на 8% на фоне введения Соединенными Штатами новых пошлин и связанной с этим неопределенности. Это ставит под вопрос стабильность доллара как мировой резервной валюты. HSBC прогнозирует дальнейшее ослабление американской валюты, однако указывает, что аргументы в пользу сильного и устойчивого снижения стали «чрезмерно односторонними». По мнению аналитиков, неопределенность в политике США ударила по статусу доллара как защитного актива. Вместе с тем «дедолларизации» усилилась, но эффект от этих факторов ослаб с момента введения торговых ограничений в апреле.

Эксперты отмечают, что восстановление корреляции пары доллар — доходность американских облигаций может свидетельствовать о приближении дна тенденции к ослаблению доллара. Схожий тренд показывают и американские акции, рост которых вновь связан с доходностями. При этом аналитики предупреждают — ускорение падения доллара возможно в случае усиления политической неопределённости или ускорения мировой экономики, и рынок должен быть готов к таким рискам.

HSBC также указывает на потенциальные катализаторы изменений: возможную смену главы ФРС и динамику евро. В заключение аналитики подчеркивают, что на рынке формируется «антидолларовый пузырь», который, несмотря на текущую устойчивость, в перспективе может лопнуть.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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