HSBC: продажа долларов начинает походить на мыльный пузырь

С начала 2025 года года индекс Bloomberg Dollar Spot снизился более чем на 8% на фоне введения Соединенными Штатами новых пошлин и связанной с этим неопределенности. Это ставит под вопрос стабильность доллара как мировой резервной валюты. HSBC прогнозирует дальнейшее ослабление американской валюты, однако указывает, что аргументы в пользу сильного и устойчивого снижения стали «чрезмерно односторонними». По мнению аналитиков, неопределенность в политике США ударила по статусу доллара как защитного актива. Вместе с тем «дедолларизации» усилилась, но эффект от этих факторов ослаб с момента введения торговых ограничений в апреле.