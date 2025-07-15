HSBC: продажа долларов начинает походить на мыльный пузырь

Аналитики HSBC во главе с Полом Маккелем отмечают, что трейдеры активно реагируют на значительное падение доллара США, проявляя «пузырчатое» поведение. Они предупреждают: текущая динамика напоминает «антипузырь», что сигнализирует о возможном приближении дна снижения курса доллара.
С начала 2025 года года индекс Bloomberg Dollar Spot снизился более чем на 8% на фоне введения Соединенными Штатами новых пошлин и связанной с этим неопределенности. Это ставит под вопрос стабильность доллара как мировой резервной валюты. HSBC прогнозирует дальнейшее ослабление американской валюты, однако указывает, что аргументы в пользу сильного и устойчивого снижения стали «чрезмерно односторонними». По мнению аналитиков, неопределенность в политике США ударила по статусу доллара как защитного актива. Вместе с тем «дедолларизации» усилилась, но эффект от этих факторов ослаб с момента введения торговых ограничений в апреле.
Эксперты отмечают, что восстановление корреляции пары доллар — доходность американских облигаций может свидетельствовать о приближении дна тенденции к ослаблению доллара. Схожий тренд показывают и американские акции, рост которых вновь связан с доходностями. При этом аналитики предупреждают — ускорение падения доллара возможно в случае усиления политической неопределённости или ускорения мировой экономики, и рынок должен быть готов к таким рискам.
HSBC также указывает на потенциальные катализаторы изменений: возможную смену главы ФРС и динамику евро. В заключение аналитики подчеркивают, что на рынке формируется «антидолларовый пузырь», который, несмотря на текущую устойчивость, в перспективе может лопнуть.
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