Госдума определила сроки массового внедрения цифрового рубля

Согласно информации в сообщении, с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, оплачивать товары и услуги, делать переводы и другие операции. С этой же даты такие операции станут обязательными для торговых компаний с выручкой более 120 миллионов рублей, если они обслуживаются в крупнейших банках.