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ФАС выявила незаконную координацию деятельности в 3 компаниях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила незаконную координацию экономической деятельности в действиях трех профессиональных ассоциаций, говорится в сообщении ведомства.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В службу поступили жалобы на саморегулируемые организации из г. Москвы «Альянс строителей», «Совет проектировщиков» и «Лига изыскателей».

Ассоциации устанавливали в локальных нормативных актах требования по проведению обучения сотрудников — членов ассоциаций в организациях, заключивших с ними договоры о сотрудничестве.

Кроме того, служба выявила, что саморегулируемые организации применяли меры дисциплинарного воздействия по отношению к своим членам за несоблюдение установленных требований.

Такие действия могут иметь признаки незаконной координации экономической деятельности. ФАС России возбудила в отношении ассоциаций дела о нарушении антимонопольного законодательства*.

В случае установления вины организациям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.