ФАС выявила незаконную координацию деятельности в 3 компаниях

В службу поступили жалобы на саморегулируемые организации из г. Москвы «Альянс строителей», «Совет проектировщиков» и «Лига изыскателей».
Ассоциации устанавливали в локальных нормативных актах требования по проведению обучения сотрудников — членов ассоциаций в организациях, заключивших с ними договоры о сотрудничестве.
Кроме того, служба выявила, что саморегулируемые организации применяли меры дисциплинарного воздействия по отношению к своим членам за несоблюдение установленных требований.
Такие действия могут иметь признаки незаконной координации экономической деятельности. ФАС России возбудила в отношении ассоциаций дела о нарушении антимонопольного законодательства*.
В случае установления вины организациям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.