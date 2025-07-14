Юрист рассказал, за что могут оштрафовать жителей многоквартирных домов

«Правила технической эксплуатации жилищного фонда прямо запрещают размещение на лестничных клетках, площадках, под лестницами вещей, оборудование, мебели, инвентаря, временных кладовых и мастерских. Даже кратковременно использовать эти места как склад — нельзя. Это также нарушение требований пожарной безопасности — загромождение путей эвакуации. Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (“Нарушение требований пожарной безопасности”), для граждан предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа от 2 000 до 3 000 рублей», — пояснил он.