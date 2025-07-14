Юрист рассказал, за что могут оштрафовать жителей многоквартирных домов

Он напомнил, что собственники квартир обязаны соблюдать правила эксплуатации общего имущества (ст. 30, 36 Жилищного кодекса РФ). К такому имуществу, согласно Постановлению Правительства РФ № 491 от 13.08.2006, относятся лестничные площадки, коридоры, хоз. помещения.
«Правила технической эксплуатации жилищного фонда прямо запрещают размещение на лестничных клетках, площадках, под лестницами вещей, оборудование, мебели, инвентаря, временных кладовых и мастерских. Даже кратковременно использовать эти места как склад — нельзя. Это также нарушение требований пожарной безопасности — загромождение путей эвакуации. Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (“Нарушение требований пожарной безопасности”), для граждан предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа от 2 000 до 3 000 рублей», — пояснил он.
Второе распространенное нарушение — это курение на балконе. Юрист уточнил, что российское законодательство не запрещает напрямую курение на балконе. Однако соседи имеют право на благоприятную среду обитания.
«Верховный суд РФ (дело № 67-КГ17−16) установил: курение на балконе допускается лишь при отсутствии неудобств для других жильцов. Если табачный дым проникает в соседние квартиры и причиняет вред, пострадавшие вправе требовать компенсации морального вреда по ст. 150, 151 ГК РФ, а также защиты права через суд», — пояснил Митин.
По его словам, если в вашу квартиру систематически проникает табачный дым от соседей, можно обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или, если есть угрозы здоровью, — в полицию.
Кроме того, запрещено нарушать тишину и покой других граждан. Время, в которое запрещено шуметь, регулируется региональными законами. Например, в Москве с 23:00 до 07:00 нельзя громко слушать музыку, кричать, сверлить, проводить шумные ремонты, использовать пиротехнику
«На федеральном уровне ответственность за превышение допустимых уровней шума наступает по ст. 6.3 и 6.4 КоАП РФ: ст. 6.3 — нарушение санитарно-эпидемиологических требований, штраф 100−500 рублей; ст. 6.4 — нарушение требований к эксплуатации жилых и общественных помещений — штраф 500−1 000 рублей», — рассказал юрист.
Он уточнил, что за систематические или грубые нарушения — ремонт ночью, использование звукоусиливающей техники в общественных местах — административная ответственность может ужесточаться региональными нормами (например, в Москве — до 2 000−4 000 ₽).
С 11.12.2024 действуют изменения в КоАП РФ (ст. 8.52, внесены ФЗ № 440-ФЗ), предусматривающие административные штрафы за нарушение порядка содержания домашних животных. Наказание для граждан составляет 1 500−3 000 рублей.
По словам юриста, нарушениями считаются:
- неубранные за животным экскременты на территории общего пользования;
- выгул без поводка и намордника (для потенциально опасных пород);
- свободный выгул вне специальных площадок;
- использование животных в предпринимательских целях (кроме разрешенных законом случаев).
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