Экономист рассказал, как пошлины Трампа скажутся на россиянах

«Примерное подорожание такое — мясо, рыба морская +10%, молочная продукция, яйцо куриное +15%. Некоторые пошлины США уже действуют, например, в отношении бразильских товаров. Так как пошлины вводятся обширным списком, одни из них выгодны россиянам, а другие — нет, и составить конкретный прогноз по их действию можно только в общем виде», — подчеркнул экономист.
По мнению Суетина, из-за пошлин в России могут вырасти цены на большинство товаров, однако подорожание будет опосредованным и незначительным.
Эксперт обращает внимание на то, что введение торговых пошлин в США способно привести к изменению привычных темпов поставок из Соединенных Штатов и Европы. В результате российским компаниям, возможно, придется искать альтернативных поставщиков и выстраивать новые схемы параллельного импорта. Вместе с тем часть европейских компаний может переориентироваться на российский рынок, в то время как американские компании — на российских поставщиков, отмечает экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».