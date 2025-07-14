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Экономист рассказал, как пошлины Трампа скажутся на россиянах

К концу текущего года стоимость мяса и рыбы в российских магазинах может увеличиться на 10%, на молочную продукцию и куриные яйца — на 15%. В комментарии для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин уточнил, что подорожание будет связано с новыми торговыми пошлинами США.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

«Примерное подорожание такое — мясо, рыба морская +10%, молочная продукция, яйцо куриное +15%. Некоторые пошлины США уже действуют, например, в отношении бразильских товаров. Так как пошлины вводятся обширным списком, одни из них выгодны россиянам, а другие — нет, и составить конкретный прогноз по их действию можно только в общем виде», — подчеркнул экономист.

По мнению Суетина, из-за пошлин в России могут вырасти цены на большинство товаров, однако подорожание будет опосредованным и незначительным.

Эксперт обращает внимание на то, что введение торговых пошлин в США способно привести к изменению привычных темпов поставок из Соединенных Штатов и Европы. В результате российским компаниям, возможно, придется искать альтернативных поставщиков и выстраивать новые схемы параллельного импорта. Вместе с тем часть европейских компаний может переориентироваться на российский рынок, в то время как американские компании — на российских поставщиков, отмечает экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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