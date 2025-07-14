Экономист рассказал, как пошлины Трампа скажутся на россиянах

Эксперт обращает внимание на то, что введение торговых пошлин в США способно привести к изменению привычных темпов поставок из Соединенных Штатов и Европы. В результате российским компаниям, возможно, придется искать альтернативных поставщиков и выстраивать новые схемы параллельного импорта. Вместе с тем часть европейских компаний может переориентироваться на российский рынок, в то время как американские компании — на российских поставщиков, отмечает экономист.