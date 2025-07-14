Топ-менеджеры рассказали о росте зарплат

63% руководителей сообщили о пересмотре бонусов в 2024 году, в большинстве случаев выплаты выросли. Однако у 13% премии снизились, а у 7% — были отменены. Причины — слабые финансовые результаты, переносы сроков, отказ от выплат. По факту бонусы получили 86% респондентов — полностью или частично.