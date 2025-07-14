Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 14 июля

6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых, что привело к корректировке условий по депозитам на финансовом рынке.
Согласно актуальным предложениям, максимальная доходность — 18,15% годовых — доступна во вкладе Авто Финанс Банка при размещении суммы от 100 тыс. рублей.
СДМ Банк привлекает средства по ставке 17,18% годовых с минимальным порогом в 1,4 млн рублей.
СМЛТ Банк предлагает открыть депозит под 17,1% годовых также от 500 тысяч рублей.
Дальневосточный банк установил ставку по вкладу на уровне 17% годовых при минимальной сумме вклада 150 тыс. рублей, БыстроБанк предлагает разместить средства с аналогичной доходностью годовых от 100 тысяч рублей, Совкомбанк — при размещении 3 млн рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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