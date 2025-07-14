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Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 14 июля

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 11 июля 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на 12 месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых, что привело к корректировке условий по депозитам на финансовом рынке.

Согласно актуальным предложениям, максимальная доходность — 18,15% годовых — доступна во вкладе Авто Финанс Банка при размещении суммы от 100 тыс. рублей.

СДМ Банк привлекает средства по ставке 17,18% годовых с минимальным порогом в 1,4 млн рублей.

СМЛТ Банк предлагает открыть депозит под 17,1% годовых также от 500 тысяч рублей.

Дальневосточный банк установил ставку по вкладу на уровне 17% годовых при минимальной сумме вклада 150 тыс. рублей, БыстроБанк предлагает разместить средства с аналогичной доходностью годовых от 100 тысяч рублей, Совкомбанк — при размещении 3 млн рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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